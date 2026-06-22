22日、熊本市の国道で高速バスが前を走る軽ワゴン車に追突しました。熊本県内ではバスの事故が相次いでいます。

【写真を見る】“相次ぐバス事故” 今月3件目…熊本市の国道で高速バスが軽ワゴン車に追突し2人負傷

記者「交通量が多いこの道路の交差点の手前付近で、高速バスが追突したということです」

22日午前11時45分ごろ、熊本市中央区上水前寺の国道57号（通称 東バイパス）で、高速バスが軽ワゴン車に追突しました。

軽ワゴン車が交差点の手前で減速したところ、後ろを走っていた高速バスが追突したとみられています。

軽ワゴン車の2人が負傷

この事故で軽ワゴン車に乗っていた50代と70代の男性が腰の痛みを訴えています。

高速バスの乗員乗客5人に けがはありませんでした。

バス事故が相次ぐ

6月に入り、バスによる事故が相次いで3件発生しています。

このうち、直近2件の追突事故をおこした産交バスは、雨天時の速度管理や車間距離の確保ができていなかったとして、社内に向け安全運転の徹底を改めて周知したということです。

また今回の事故発生時には、後続の共同運行会社への乗り換えを手配したと明らかにしました。