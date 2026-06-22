

「ace. ガジェタブル エア V」

ハンズは、酷暑の到来を前に、ビジネスパーソンの快適な移動をサポートする「暑い夏に使いたい！機能性ビジネスバッグ」を6月20日から展開している。今年は、「酷暑の中でも快適に使える」をテーマに、優れた通気性を持つビジネスバッグが集合したほか、いっしょに使うことでさらに快適になる暑さ対策グッズも併せて展開。過酷な夏のビジネスシーンを少しでも涼しく、軽やかに過ごしてもらうアイテムを紹介している。

「ace. ガジェタブル エア V」は、背面クッションの特殊構造が空気を逃がし、ムレを軽減。ハーネス部分もメッシュ使用になっているため、体にフィットしながら湿気を逃がす。



「VESPO フィットシステム」

「VESPO フィットシステム」は、体圧を分散し、ちょうどいい背負い心地を実現したビジネスバッグ。通気性の良い背面パッドでより快適にしてくれる。背負っているときもズレにくく、しっかりとフィットする。



「ハンズ ボディシート 12枚入」

「ハンズ ボディシート 12枚入」は、カバンに入れて持ち歩きやすいボディシート。拭いた瞬間に−3℃の冷感で爽快感を感じられるうえ、大判シートのため1枚で全身をすっきりさせてくれる。



「アルファックス バックール」

「アルファックス バックール」は、リュックやランドセルの背面に取り付けるひんやりパッド。約28℃以下で自然凍結し、夏場に荷物を背負ったときの暑さを軽減する。



「ときわ商会 ひんやりシャツシャワーストロング レベルGOD」

「ときわ商会 ひんやりシャツシャワーストロング レベルGOD」は、人気「ひんやりシャツシャワー」シリーズのレベルマックスを超えたひんやりスプレー。涼感は30分〜1時間程度持続し、一度乾いても、汗をかくたびにひんやりとした気持ちいい冷涼感となっている。茶エキス、柿タンニンをダブル配合した高い消臭力も。



「白元アース アイスノン スーパー爆冷スプレー NEO」

「白元アース アイスノン スーパー爆冷スプレー NEO」は、ジェット冷気が爽快な冷却スプレー。服の上からスプレーするだけで暑さでほてった体を瞬時に冷却する。服についた汗のにおいも消臭する。

［小売価格］

ace. ガジェタブル エア V：3万7400円

VESPO フィットシステム：2万3100円

ハンズ ボディシート 12枚入：248円

アルファックス バックール：2530円

ときわ商会 ひんやりシャツシャワーストロング レベルGOD：1980円

白元アース アイスノン スーパー爆冷スプレー NEO：1078円

（すべて税込）

［展開日］6月20日（土）

ハンズ＝https://hands.net