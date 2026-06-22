「強盗の被害にあった」と嘘の通報をしたとして、男性が書類送検されました。

【写真を見る】【大迷惑】職場の金を着服 その隠蔽のため…「強盗に襲われた」と嘘の通報で小学校も集団下校 あまりに身勝手な50代男性を書類送検

「2人組に襲われて金をとられた」という嘘――

今年4月17日、熊本市中央区慶徳堀町の路上には、通報を受け駆けつけた警察官の姿がありました。

110番通報したのは熊本県内に住む50代の男性で「2人組に襲われて金をとられた」という内容でした。

警察は当初、強盗の可能性があるとして捜査し、周辺の小学校では集団下校の対応がとられました。

軽犯罪法違反――

通報した男性は、警察に対し、この日のうちに「嘘をついていた」と話したということです。

警察は「強盗事件の発生はなかった」と発表し、5月、この男性を、嘘の通報をした軽犯罪法違反の疑いで書類送検しました。

捜査関係者によりますと、男性は、職場の金を盗んだことを隠すために強盗の被害にあったと偽り通報したとみられるということです。