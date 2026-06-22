カバヤ食品が展開する、ココロときめくキラキラペンダント「セボンスター」デザインの「ティアラコーム」を化粧品、化粧雑貨、服飾雑貨およびキャラクター雑貨等の企画・製造・販売などを行う粧美堂から6月22日から発売する。

「セボンスター」は、女の子が憧れるキラキラの世界観を詰め込んだデザインが特長のペンダントアクセサリー付の玩具菓子。1979年の発売以来大切にし続けてきた「セボンスター」の世界観と、いつの時代にもときめきを感じられるかわいいデザインが、女の子たちに長年愛され続けている。

「セボンスター ティアラコーム」は、キラキラと輝くメタリック調に仕上げ、ティアラの中央にはハートと星の宝石をあしらった、全10種類のラインアップとなっている。持ち運びに便利なケース付きのため、外出先でのヘアセットの直しにも活躍し、持っているだけで気分が華やぐアイテムとのこと。

「セボンスター」は今後も、世代を超えてすべての女の子たちが、いつでもどこでも心がときめく商品を様々な形で届けていく考え。

［小売価格］1430円（税込）

［発売日］6月22日（月）

カバヤ食品＝https://www.kabaya.co.jp