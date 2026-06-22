かわいい愛猫の寝顔を写真に…カメラを構えた瞬間に起きた“予想外の行動”に爆笑！【書評】
【漫画】本編を読む
猫は、警戒心が強い生き物だ。心を許している人の前でしか気が緩んだ姿を見せないからこそ、飼い主は自分だけが知っている愛猫のかわいい行動にハートを奪われてしまう。
2匹の保護猫と暮らす漫画家のコトラさんも、そのひとり。共に保護猫であるサレちゃんとソワちゃんの行動や仕草に、何度もほっこりしてきた。猫コミックエッセイ『ネコトラビット』には、そんな愛しい日常がたっぷりと描かれている。
そんなコトラさんには他にも、ほっこりする瞬間があった。それは、畳んだ衣服に愛猫ソワちゃんが乗ってくれる時。ソワちゃんはほぼ100％、衣服の上でまどろんだり、フミフミをしたりしてくれるそう。その行動を愛しく思うあまり、コトラさんはわざと衣服を部屋に置きっぱなしにしておくこともあるのだとか。
なお、夫のスミさんもソワちゃんの行動にほっこりしており、「僕のも置いとこうかな…」とぼやくことも。スミさんの素直な感想に、世の猫好きは共感するだろう。
自分が着ているものまで愛してくれるという体験ができるのは、猫飼いならではの醍醐味。そうした愛猫の姿を見ていると、飼い主である自分も愛猫の全てを愛そうと改めて心に誓いたくなる。
無性の愛をくれる、猫という生き物。その命を生涯、大事に愛でていける飼い主でありたいものだ。
文＝古川諭香