恋人しか知らないみんなの一面って？Ray㋲同士のガチすぎる【恋バナ】をネホハホ♡

Ray㋲のナナ・紗来・紅葉が恋バナをするために集結！そこで今回は、恋愛観をお互いに深ボリする「Ray㋲同士のクロストーク」を開催しました。Ray㋲同士だからこそ飛び出すリアルすぎるクロストーク。結婚観や恋人しか知らない彼女の顔など、照れつつも語ってくれたガチトークは必見です♡

Ray㋲同士のクロストーク 恋愛観をお互いに深ボリ 白熱した恋愛トークのラストはRay㋲同士だからこそ飛び出すリアルすぎるクロストーク。結婚観や恋人しか知らない彼女の顔など、照れつつも語ってくれたガチトークは必見♡

Check! 【ナナ→紅葉＆紗来】結婚願望はある？ 中川紅葉（以下、紅葉）：「ある！早く結婚をしたいって気持ちが先走ってたけど、最近はちゃんとこの人だって思える相手と出会いたいって思うようになってきた。だから30才くらいまでにできたらいいな〜って」 本田紗来（以下、紗来）：「私は母が結婚した年令の24才くらいまでに結婚したい！これから、おつきあいするなら結婚したいと思える相手じゃなきゃって身構えちゃうから、全然好きな人ができない（笑）」 加藤ナナ（以下、ナナ）：「つきあった人と結婚したいと思うのは自然だけど、結婚相手を選ぶ！と思っちゃうと、そりゃハードル爆上がっちゃうよね」

Check! 【ナナ→紅葉】好きな人の前ではどんな感じなの？ 紅葉：「えー！これ答えなきゃダメ！？」 ナナ：「ふっふっふ。じゃあ、つきあったら甘えるタイプ？」 紅葉：「めっちゃ、甘える。でも人前だと全然で、2人っきりのときだけ！コアラになります、Tシャツのなかにもぐったり（笑）」 ナナ＆紗来：「きゃー♡」 紅葉：「人前と2人きりの緩急をつけてます。人前では冷静になるから、元カレや友だち、みんなでいる場で『なんでそんな塩対応なの』みたいな感でケンカになったこともあるくらい。誰にも言うつもりなかったのに〜」 ナナ：「彼の前では気を抜かないタイプ？それとも結構、素なの？」 紅葉：「イヤなことはイヤってハッキリ言うし、変わらないと思う。だけど、ダサイところも全部をさらけ出せるとかそういう境地まで至ったことはまだないかな〜」 ホールターキャミソール 14,960円／LILY BROWN グレーコットンブラ 6,270円／KEnTe ストライプイージーパンツ 5,940円／Unitage（アンティローザ）

Check! 【紅葉→紗来】どんな恋愛シチュエーションに憧れてる？ 紗来：「私は大学生になって『ごはん行こうよ』って誘えるようになったので、好きな人ができたらそういうふうに自分から誘ってみたいなって思ってる。高校生のときは、ごはんだけ食べるみたいな感覚があんまりなくて、オトナな恋愛ならではって感じがする」 紅葉：「かわいー！確かにそうか、3月まで高校生だったんだもんね」 紗来：「あとは、カップルになったらペアなものにもちょっと憧れてて」 ナナ：「例えばどんな？」 紗来：「えー！なんだろう。同じ髪色に染めてみるとか？」 紅葉：「ど、独特〜！奇抜な色にしないと、そのへんの人みんなとオソロになっちゃうよ？」 紗来：「そっか！じゃあ派手色なインナーカラーにするとかで」 ピンクキャミソール 4,390円／ZARA（ザラ）花柄キャミソール（一部店舗限定）3,990円／GapBody（Gap）シュシュ 4,400円／kaorinomori（OVERRIDE ルミネエスト新宿）

Check! 【紗来→ナナ＆紅葉】みんなどんなデートしてますか？ 紗来：「私は高校生だったから、映画に行くとかくらいしか経験がなくて、2人はどんな場所でデートしてるんですか？」 ナナ：「私は結構、相手の趣味のものを一緒に楽しんで新しい世界を広げたい派。だから、アートとか、展示を見に行くこともあるかな〜」 紅葉：「海！ちょっと遠い海を見にドライブとか、東京タワーの夜景を見に行ったり。意識してなかったけど、意外と王道だったかも（笑）」 紗来：「ドライブとか、憧れすぎるー！デートはワリカン派ですか？」 紅葉：「関係性にもよるよね。場面によってどちらかが出すとかじゃないかな〜」 シアーロングガウン 11,550円／merry jenny イエローキャミワンピース 9,900円／Hugi（hugi）ハートリング 13,200円、ローズリング 13,200円／ともにQ-pot.（805showroom） 撮影／倉本侑磨（Pygmy Company）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／室橋佑紀（ROI）

加藤ナナ

Ray編集部 副編集長 小田和希子

本田紗来

中川紅葉