XTGRの日傘で夏の美肌対策♡レフ板効果も叶える高機能モデル登場

年々厳しさを増す夏の暑さや紫外線対策に、新たな選択肢が登場♡株式会社I-neから誕生した新ブランド「XTGR（エクストギア）」より、近赤外線と紫外線をダブルカットする高機能な晴雨兼用日傘「XTGR SUN UMBRELLA」が発売されます。さらに顔映りを明るく見せる“レフ板効果”まで備えた、まさに次世代の美容日傘。ブランドミューズには石井蘭さんが就任し、注目を集めています。

近赤外線まで防ぐ次世代の日傘

日焼け対策といえば紫外線ケアが一般的ですが、実は太陽光の約42％を占める近赤外線も肌トラブルの原因になるといわれています。

XTGR SUN UMBRELLAは、近赤外線を吸収・遮断する「NIROL®（ナイロール）」と、紫外線をカットする「Trubeaute®（トゥルボーテ）」を採用。

紫外線カット率99.9％※1、UPF50＋、近赤外線遮蔽率76.9％※1、遮熱率50％※2、撥水度5級を実現しました。

さらに機能性成分を繊維そのものに練り込むことで、高い遮蔽効果が持続する※3のも魅力です。

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顔色を明るく見せるレフ板効果も♡

XTGR SUN UMBRELLAは、美容視点にもこだわった設計がポイント。

従来の日傘のように裏地へ黒い生地を貼る必要がないため、顔まわりに明るいカラーを採用することでレフ板のような効果を発揮します。

傘の下でも顔色が沈みにくく、自然と明るい印象を演出。※ヴォイドブラックを除く

カラーは全4色展開。シーンやファッションに合わせて選べるラインアップです♪

用途に合わせて選べる2モデル

XTGR SUN UMBRELLA Ultra

価格：11,880円(税込)

サイズ：全長約57cm／直径約98cm（カラー：全4色）

ワンタッチ自動開閉機能と形状記憶機能「クイックシャット®」を搭載。大きめサイズで全身をしっかりガードしたい方におすすめです。

機能：UVカット率99.9％※1／UPF50＋／近赤外線遮蔽率76.9％※1／遮熱率50％※2／撥水度5級／晴雨兼用

XTGR SUN UMBRELLA Core

価格：8,250円(税込)

サイズ：全長約60cm／直径約99cm（カラー：全4色）

軽量設計で毎日持ち歩きやすい手動開閉モデル。通勤や通学にもぴったりです。

機能：UVカット率99.9％※1／UPF50＋／近赤外線遮蔽率76.9％※1／遮熱率50％※2／撥水度5級／晴雨兼用

【予約開始】2026年6月22日（月）より順次（公式オンラインストア・楽天市場）

【発売日】2026年7月17日（金）より順次（公式オンラインストア・楽天市場・Amazon・Yahoo!ショッピングなど）

※1ヴォイドブラックの生地の測定値（一般財団法人カケンテストセンター調べ）

※2サンドストーンの生地の測定値（一般財団法人ケケン試験認証センター調べ）

※3生地メーカー調べ

夏の新しい美容習慣を始めよう

近赤外線対策、美肌見え、遮熱機能、使いやすさまで兼ね備えたXTGR SUN UMBRELLAは、これからの時代の日傘選びをアップデートしてくれる存在♡

暑さ対策だけでなく、美しさをサポートする“美容ギア”として毎日の外出に取り入れてみてはいかがでしょうか。

石井蘭さんが体現する強くしなやかな世界観とともに、この夏注目の日傘になりそうです♪