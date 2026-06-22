「グランドチャンピオン・ＳＧ」（２３日開幕、鳴門）

紅一点の参戦となった遠藤エミ（３８）＝滋賀・１０２期・Ａ１＝がＳＧ・オールスター（浜名湖）の雪辱に燃えている。

オールスターは予選２位通過も準優で敗れて優出を逃した。そして前節のＧ１・とこなめ周年もエンジンがトップクラスに出ていながらも予選敗退。「悔しいですね。ほんと肝心なところがダメです」とうっぷんはたまりまくり。

それだけに今回のＳＧに懸ける思いは相当だ。手にした３０号機は２連対率４３％と数字があり、初下ろしから５節で優出１回、優勝１回の実績機。Ｓ練習後は「出足に重さが伸びましたね。まあ前検だから」と手応えはまずまず。普段は前検から忙しくペラを叩く彼女だが、前検は珍しくステイ。「ペラはあしたになってからやる。でも行けそうなんですよ」と手応えを感じている。

初日は１Ｒ１号艇の１走だけ。「大事な初戦だし、しっかり決めたい。ここを逃げれば初日は時間があるので」と気合を注入。鳴門はデビュー初Ｖの水面で相性も抜群。得意水面で男子の猛者を撃破する。