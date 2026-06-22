2025年、安芸郡府中町の公園で男性が殺害された事件です。10代の男女3人が逮捕され、うち2人が起訴されました。



6月22日、強盗致死の罪で起訴された男の初公判が開かれ、男は起訴内容を認めました。

黒スーツに白いシャツ、ネクタイを締め法廷に現れたのは、安芸郡海田町の建設作業員の男（19）。強盗致死の罪で起訴され、初公判が開かれました。



事件は2025年4月、安芸郡府中町の公園で、東京都の会社員の男性が頭などを殴られて死亡。現金やスマートフォンが奪われました。

事件から約2か月後、警察は10代の男女3人を逮捕。このうち被告の男（19）と当時16歳の少年について、家庭裁判所は結果の重大性から刑事処分が相当と判断し、検察官送致いわゆる“逆送”を決定。





被告の男は他2人と共謀し、東京都の会社員の男性の頭などを殴るなどして死なせた上、金品を奪うなどしたとして起訴されました。そして、逮捕された日からちょうど1年。被告の男は落ち着いていた様子で証言台の前に座り、起訴状の読み上げに対してこう述べました。■被告の男「間違いありません。」検察側は「極めて危険かつ身勝手で意欲的な犯行、刑事処分が相当」と指摘。一方、弁護側は「生育歴から心理的な脆弱（ぜいじゃく）性があり、保護処分が妥当である」と主張しました。午後から行われた被告人質問。■弁護側「（自分が）馬乗りになっている時に、少年がなぐっているのを見てどう思った？」■被告の男（19）「・・・。特別、何かが湧いてくることはなくて・・・。まずいなって思いました。」検察官は、被告に犯行後の心情に聞きました。■検察側「（男性が）死んだことについて、どう思っていた？」■被告の男（19）「罪悪感が強かったというよりは、何かの間違い。思い出したくなかったので、とにかく頭から振り払いたいと思いました。」次の裁判は6月30日に行われ、7月3日に判決が言い渡されます。【2026年6月22日 放送】