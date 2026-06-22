鹿児島の温泉施設で、家族と入浴中だった熊本の5歳の男の子が21日から行方不明になっています。

【写真を見る】「帰ってきて欲しい」父親が心配の声 鹿児島の温泉で5歳児が不明 川に面した窓と網戸が開いていた

行方不明になっているのは熊本県八代市の保育園児、5歳の田中嶺臣くんです。

経緯――

警察などによりますと、21日午後3時半ごろ、鹿児島県霧島市の温泉施設「かれい川の湯」で、「子どもがいなくなった。川に落ちた可能性がある」と、母親から消防に通報がありました。

嶺臣くんは、通報の15分ほど前まで家族湯で入浴していて、先に両親が脱衣所に行ったあと、嶺臣くんの姿が見えなくなったということです。

川側の窓が開いていた――

温泉施設は川沿いにあり、嶺臣くん一家は、当時、内風呂と露天風呂を併設した家族湯を利用していて、警察が到着した時には、川側に面した内風呂の窓と網戸が開いていました。

川は当時、前日までの雨で増水し流れが速くなっていたということです。

かれい川の湯 支配人「川の水量は大人でも危ない。みんなで手分けして探すような雰囲気だった」

捜索続く――

嶺臣くんはいなくなった時、衣服を身につけておらず、裸で、靴もはいていませんでした。

警察は、嶺臣くんが川に流された可能性もあるとみて、120人態勢で捜索していますが、手がかりは見つかっていません。

嶺臣くんの父親はJNNの取材に「鹿児島には旅行で訪れた。帰ってきてほしいのひとこと」と話しました。