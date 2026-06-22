東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。



【23日の天気図】

梅雨前線が北上し、九州にもかかる見込みです。前線上には低気圧があり、この低気圧が通過する所で雨量が多くなりそうです。この先3日間ほどは雨の降り方に注意してください。



【台風7号進路図】

また、日本の南には台風7号があります。今後進路を北東に変えて、日本列島に近づく見通しです。予報円はまだ大きいものの、週末は九州に接近・上陸する可能性もあります。





ただ、今回は台風が近づく前から大雨となるリスクがあります。梅雨の時期は日本付近に梅雨前線があるため、台風が発生すると、前線に向かって湿った空気がさらに流れ込みます。台風は離れていても、前線が刺激されて大雨となることがあるため、梅雨の台風には注意が必要です。【雨の予想】梅雨前線に伴う雨雲が九州北部にも続々と流れ込み、23日以降は長雨となるでしょう。特に24日（水）は前線上の低気圧が近づき、大雨となる恐れがあります。前線による雨雲は金曜日以降、九州から離れていきますが、今度は台風本体が九州に近づくため、週末は台風による雨に注意が必要です。【予想される雨の量】この先3日間で降る雨の量は、福岡や佐賀で400ミリを超える所もありそうです。ただ、前線が通過する場所次第で、大雨となる所が変わります。活発な雨雲がかかる所の予想にまだブレがあるので、最新の気象情報をこまめに確認してください。【23日の天気】23日の福岡・佐賀は、朝から雨となるでしょう。夕方以降は雨が弱まりますが、最高気温は23℃前後と冷たい雨となりそうです。【週間予報】週の半ば頃にかけては梅雨前線による雨に注意が必要です。週末は台風7号が接近する可能性があります。今週は雨の降り方に注意・警戒してください。