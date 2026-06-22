

第81回香川の発明くふう展 香川県知事賞受賞作品（作品名：らくらく詰め替えスタンド）提供：香川県発明協会

香川県と一般社団法人香川県発明協会は、県内の児童・生徒による生活に役立つものなどのアイデア作品の展示会「香川の発明くふう展」の作品を募集します。応募期間は9月1日から10日までです。

ものづくりを通じて子どもたちの想像力を育てようと毎年開催されているもので、今回で82回目の開催です。

応募できるのは香川県内の小学校・中学校・高校・特別支援学校の児童・生徒や、県内の少年少女発明クラブなどに所属する児童・生徒です。これまでは学校か発明クラブを通じてのみ応募できましたが、今回から個人でも応募できるようになりました。

募集するのは学習・生活に役立つものやおもちゃなどのアイデアくふう作品で、縦・横・高さともに1m以内、重さは20kg以内のものです。香川県発明協会のホームページからダウンロードできる出品申込書・作品説明書を添えて、香川県発明協会（高松市林町）に持参・郵送すると応募が完了します。

10月31日に高松市で表彰式が行われます。入賞作品は、高松市の香川産業頭脳化センタービル1階会議室で10月31日午前10時から午後3時半までと、高松市の大西・アオイ記念館で11月17日午後1時から23日午後5時まで展示される予定です。