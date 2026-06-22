ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い「2026年6月22日（月）〜6月28日（日）の運勢占い」。12星座×タロットカードで占う「牡羊座（おひつじ座）」のあなたの運勢は？ 12星座別の開運メッセージもお届けします。

（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・草磲健太（くさなぎ・けんた）さん）



■牡羊座（おひつじ座）

カード：カップの2（正位置）

縁が結ばれる週。1対1の信頼関係が深まり、対等なパートナーシップが生まれる。相手が差し出した手を素直に取ろう。ことさら意地を張る必要はない。仕事でも私用でも、協力したほうが結果は早い。歩み寄りが新しい関係の扉を開く。心を開こう。

■監修者プロフィール：草磲健太（くさなぎ・けんた）

池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者の依頼も多い。

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