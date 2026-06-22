ドル指数は先週末付近で推移＝ロンドン為替



ドル指数は先週末NY終値100.849を挟んで小幅に振幅している。東京午前の100.760からロンドン序盤の101.017までのレンジで推移している。先週からの米FRBのタカ派姿勢がドル買いの原動力となっている。また、本日は円売り圧力がドル円相場を押し上げる面も指摘される。米大統領の暴言やイスラエルのヒズボラ攻撃などで中東情勢が緊迫化する場面があったが、その後は米国とイランの協議が継続すると報じられ、市場の安ど感が広がった。



ドルインデックス＝100.88(+0.03 +0.03%)

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