元日本代表ＧＫで現在は神戸でプレーする権田修一が２２日、関西テレビのニュース番組「ｎｅｗｓランナー」（月〜金曜・後４時５０分）に出演。日本時間２６日に行われるサッカーの北中米Ｗ杯１次リーグ第３戦スウェーデン戦（前８時）について、「３−１で日本が勝利する」と予想した。

まず、４−０で快勝した第２戦チュニジア戦を振り返った権田は、ＭＶＰにＭＦ田中碧を指名。「４点取ったことはすごくてこの試合注目されるんですけど、０で抑えた、相手の攻撃の芽を田中碧選手がひたすら摘み取っていた。相手からボールを奪うところ、こういうところは彼の良さが出ていたプレー。実は守備の面で、彼がこれだけボールを奪っているのはチームにとてもプラスでした」と絶賛した。

また、スウェーデン戦については「３−１で日本の勝利」と予想。「本当は３ー０にしたかったんですけど、スウェーデンも予選突破するために絶対勝つという意思で来るので。まずは前半をオランダ戦のように、得点を奪わせず０ー０で終わらせるくらいがすごく大事。その中でも、（イサク、ヨケレスの）ツートップが強烈なので、どうしてもカウンターのピンチは作られてしまう。そこをうまく守りつつ、自分たちもサイドにどう展開していくか。時間帯によってチームみんなで一つになってやっていくのが勝利につながると思う。簡単な相手ではないですけど、僕は日本代表が絶対勝てると思う」と話した。