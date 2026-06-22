◆北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第２戦 日本４―０チュニジア（２０日、モンテレイ競技場）

サッカーＷ杯３大会に出場した元日本代表ＦＷの岡崎慎司氏（現ドイツ６部バサラマインツ監督）が、スポーツ報知の特別評論「慎髄（しんずい）」を寄稿した。日本（ＦＩＦＡランク１８位）はチュニジア（同４５位）に４―０で大勝。初戦のオランダ戦から先発４人を変更した森保一監督の采配を「鎌田大地のシャドー起用がはまった」と称賛した。２５日（日本時間２６日）第３戦・スウェーデン（同３８位）戦へ「イサクやヨケレスらＦＷの選手のカウンターに注意したい」と展望した。

スタメン４人の変更は、妥当な組み合わせだったと思う。センターバックは真ん中を谷口彰悟から板倉滉に代えて、主将にした信頼感も含めて起用した。負傷から復帰した冨安健洋もオランダ戦で途中出場からうまくプレーしていたので、そこは堅いのかなと思った。久保建英が負傷で欠場した中、ボランチに田中碧を入れて、鎌田を左シャドー（１トップ後方）にするのはちょっと意外ではあった。結構ハマったなと思うのは、鎌田が中盤に降りてきてボランチが３枚になって、相手の布陣とのミスマッチを生んでいた。鎌田次第でサッカーが変わるようなスタイルにも見えたのは面白かった。森保一監督の鎌田への信頼感がだいぶ厚いと感じた。

田中も力を出したと思う。伊東純也も今までシャドーで活躍した印象はそこまでなかったけど、昨日はすごく良かった。堂安律との関係性は重要。だいぶ堂安が守備に追われる場面はあるけど、ウイングバックがサイドに開いた時、中にダイレクトでパスを入れて連動することが１つ面白かった。ドリブルもできる選手があそこでダイレクトで入れるのは、中村敬斗と堂安のところでかなりイニシアチブ（主導権）が取れるようなサッカーになっている。相手が来たらダイレクトで差し込むし、フリーだったらドリブルする。徹底したサッカーをしてるなと思った。

あれだけ素晴らしい選手がいる中で、森保監督の選手起用は相当難しいだろうなと思う。終盤のＦＷの交代も、普通に考えたら小川航基や塩貝健人かなと思ったけど、点差が開いた中で、後藤啓介にチャンスを与えたかった思いもあるかもしれない。鈴木唯人もケガから復帰してモチベーションが高かったと思うので、良かったと思う。チームとまだ合ってない感じだったけど、ここから上げていって個で打開できそうな雰囲気はあった。シャドーのポジションで入り込んでくる選手かなと見ていた。

チュニジアの監督が４日前に交代して、すごく不気味なチームで難しさはあった。展開によっては難しかったと思うけど、相手に『これでいけるぞ』って思わせる前に先制点を決めたのはだいぶ大きい。１点を取るのは難しい。上田綺世の２点目もそうだけど、『決定力』の言葉でシンプルに片付けられてるけど、その差で決まる。イングランドはクロアチア戦で内容的に圧倒したわけじゃないけど、４―２で勝った。スペインがカボベルデに０―０で終わったり、決定力が本当にこの大会でも重要になってくる。どの時間帯で点を取るかとか、特にこのチュニジア戦や第２戦は先に点を取る方が絶対有利だと思う。そういう意味では、本当に１点、２点と前半で取れたのが大きかった。

僕らは２０１４年ブラジルＷ杯は初戦でコートジボワールに負けて、うまくいかない中で第２戦のギリシャ戦でも点が入らずに引き分けた。特に守備で固められるときつかった。正直言うと、チュニジアがあまり強くなかった部分はある。６バックぐらいで堅く守られた方が嫌だった。日本にプレッシャーをかけるのかな…みたいなスタンスでいった時に彼らがバラバラだった。日本の選手たちがすごいけど、チュニジア自体があんまり怖いとこは一個もなかった。日本とチュニジアの差が結構あった。次のスウェーデン戦でどんな日本を見られるかがすごく楽しみだなと思う。

スウェーデンにはイサク、ヨケレス、エランガとＦＷに強力な選手がいる。スウェーデン―オランダ戦を見ていても、奪った後の速い攻撃にだいぶ弱いと感じた。４バックか５バックで来るのか分からないけど、おそらく日本に対して負けないサッカー、守備を固めながらというサッカーをしてくると思う。日本は引き分けでもいいとは思うので、焦らず冷静に、我慢強く戦うのが重要だと思う。ウイングバックの堂安、中村敬斗のところはイニシアチブを取れるので、そこをどう生かすのか。相手が前から来ればダイレクトで簡単に裏を突くか、間の選手につけるのかもそうだけど、あそこでスイッチが入る。縦パスでスイッチが入る時、相手に潰されてカウンターを受けないように注意した方がいいかなと思う。警戒するべきは、イサクやヨケレスらＦＷの選手で間違いない。

スウェーデン戦の先発は、もう１回、オランダ戦のメンバーを軸に戻す可能性もあると思う。２０数人もいるので、めちゃくちゃ難しい。中４日は基本的に普段からリーグ戦などでもこなしてきた選手たちなので、ターンオーバーを考えなくてもいいのかなと思う。勝つことが大事だし、今は成熟度は上がっている。上田、ウイングバックの堂安と中村、佐野海舟、伊藤洋、鈴木彩艶。代えが利かなそうな選手はあまり代えない気はします。

オランダがスウェーデンに５―１だったので、日本にも期待したい。チュニジアに４―０でも勝てたのもそうだけど、まだまだ日本の力が昔とは違って、ＦＩＦＡランク２０位以内に入っているというのもＷ杯でも証明したと思う。強いスウェーデンに対して難なく勝ち切れるような、３―０や３―１で勝ったら本当に期待ができるなと思う。

◆岡崎慎司（おかざき・しんじ） １９８６年４月１６日、兵庫県生まれ。４０歳。滝川二高から２００５年にＪ１清水入り。１１年にドイツ１部シュツットガルトに移籍。同マインツを経て１５年夏に英プレミアリーグのレスターに移籍し、１５―１６年シーズンにクラブ初のリーグ優勝に貢献した。欧州４か国でプレーし、２４年シントトロイデン（ベルギー）で現役引退。日本代表通算１１９試合出場、歴代３位の５０得点。Ｗ杯は１０年南アフリカ、１４年ブラジル、１８年ロシア大会に出場。南ア大会のデンマーク戦、ブラジル大会のコロンビア戦で得点を挙げた。