現役時代は近鉄、西武などでプレーした金村義明氏が２２日、ＭＢＳラジオ「金村義明のええかげんにせぇ〜！」に出演。ＭＬＢナショナルズから巨人に加入した小笠原慎之介投手の話題に「そら中日ファンも悲しいで。中日がこんな状態なんやから、帰ってきて頑張ってくれよという気持ちの方が多いと思うで」と最下位に沈む竜党の思いを代弁した。

小笠原は１５年ドラフト１位で中日に入団。２１年から４年連続規定投球回をクリアするなど、ＮＰＢ通算４６勝をマークした。２４年オフに中日からポスティングシステムで米球界に挑戦し、昨年はメジャーで１勝。今季はメジャー登板はなく、日本球界復帰を決めた。

近年は有原、上沢、青柳、藤浪らポスティングシステムでメジャー挑戦した選手が、別のＮＰＢ球団に新天地を求めるケースが目立っている。もちろん古巣からのオファーの有無はあるものの、金村氏は「岡田（彰布）元監督も提言してたようにね、ルール決めなあかんわな。ポスティングでいかしてもらった人は、何年かは戻られへんとか。戻る時は、元いた球団に恩義を感じて戻らないけないみたいな。ＦＡも権利あるし、ポスティングもあるし。選手が好き勝手し放題みたいになってしまっているやん」と力説。「それやったらドラフト時の契約金を下げられるようになるよ」と危惧していた。