「たらとじゃがいも」が劇的においしくなる！本場ポルトガル風の激ウマ惣菜

ポルトガルといえばたら料理の国。その中でも特に親しまれているのが、じゃがいもとの組み合わせです。工程はどれもシンプルなのに「これ、お店の味！」とうれしくなる、日本の家庭で作れる絶品おそうざいを3品ご紹介します。

▼たらと卵のやさしいとろみが絶品「たらとポテトの卵とじ」

ポルトガルのレストランで必ず見かける定番料理「バカリャウ・ア・ブラシュ」を、日本のたらとポテトチップスで気軽に再現したレシピです。たらのほぐし身とポテトチップスを炒め合わせ、溶き卵でとじるだけ。ポテトチップスが程よい塩気とサクサク感を加えてくれるので、揚げる手間なしで本格的な味わいになります。

▼まるでポルトガルの家庭の味「たらとポテトのクリームグラタン」

ポルトガル語で「バカリャウ・コン・ナタス」と呼ばれる、生クリーム仕立てのグラタンです。ポルトガル留学中にさまざまな家庭から教わったレシピのいいとこどりで作られた一品。じゃがいもとたらを生クリームでからめてオーブンで焼き上げるリッチな味わいは、特別な日の夕食にもぴったりです。

▼外はカリッ、中はふんわり「ポルトガル風、たらのコロッケ」

スペインやポルトガルのバルで親しまれているたらのコロッケを、日本のたらで手軽に再現したレシピです。マッシュポテトにたらのほぐし身を合わせて揚げると、外はカリッ、中はほくほくのやみつき食感に。懐かしいようなほっとする味わいで、おつまみにも夕食のおかずにも活躍してくれます。





どれもポルトガルを旅した気分で楽しめる、たらとじゃがいもの魅力が詰まったレシピです。いつもの食材で、いつもとちょっと違う一品をぜひ作ってみてくださいね。