きょう6月22日は、国の強制隔離政策により被害を受けたかつてのハンセン病の患者の名誉回復と追悼の日です。

【写真を見る】「ハンセン病療養所を国の施設として永久保存を」ハンセン病 隔離の歴史を後世へ…岡山・香川の入所者ら思いを語る 22日は名誉回復と追悼の日

東京で式典が開かれ、岡山・香川から出席した入所者らが差別・偏見解消への思いを訴えました。

隔離の歴史を後世に残していく必要

（邑久光明園入所者自治会全国ハンセン病療養所入所者協議会 屋 猛司会長）

「現在も偏見・差別は厳然として残っており、国の誤った政策がいかに多くの国民の隅々まで浸透したか思い知るところです」





“ハンセン病の歴史”をつなぐ意義

式典では、岡山県瀬戸内市の療養所、邑久光明園の入所者自治会会長で全国ハンセン病療養所入所者協議会の会長も務める屋 猛司さんが挨拶しました。ハンセン病患者の強制隔離を定めた「らい予防法」の廃止から今年で30年。屋さんは、一つの節目を迎えた今も差別や偏見はなくなっていないとして、隔離の歴史を後世に残していく必要があると訴えました。（邑久光明園入所者自治会全国ハンセン病療養所入所者協議会 屋 猛司会長)「ハンセン病療養所を国の施設として永久保存し、ハンセン病隔離政策の歴史を後世に伝える人権研修の場とすることを要求する。制度や法の壁にとらわれず、新たな発想による対策を模索し、政治的な解決も視野に入れた最優先の課題として取り組みの強化を望みます」

きのうは、式典に先立ち入所者や家族らがハンセン病を取り巻く問題について意見を交わす記念集会も開催。取材を続けてきた山陽新聞の後藤記者も、その歴史をつなぐ意義について語りました。



（山陽新聞 後藤泉稀記者）

「やはり正しい知識、ハンセン病はどんな病気でハンセン病問題の何が問題で差別がどのように生まれてしまったのか。こういったことを繰り返し発信し続ける必要があると思っています」

来週は、回復者の家族が「自分たちも被害を受けた」として国に賠償を求めた「家族訴訟」の勝訴判決から7年が経っての思いなどを伝えるアピール行動が総理官邸前などで予定されています。