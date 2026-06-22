新たなフットボールスタジアムの実現の可能性を話し合うため、岡山県が設置した検討協議会の事務局は、きょう（22日）から県民を対象としたアンケート調査を始めました。

【写真を見る】「賛成・反対を問わず幅広い意見を」新サッカースタジアム 検討協議会が県民アンケート実施【岡山】

新たなフットボールスタジアムの実現可能性を話し合う協議会が、県民アンケート調査の実施について説明しました。ウェブ上などで賛成・反対を問わず幅広い意見を集める方針です。

調査はきょう（22日）始まり、スポーツの観戦経験や好きなチームなど8つの選択式項目と、スタジアムへの期待や心配について自由記述で回答します。

【フットボールスタジアム検討協議会 上林功座長（日本女子体育大学教授）】「まずは今回のスポーツスタジアムが公共的な施設としてどうあるべきかというようなところをつまびらかにするために行うアンケートだと思っていただければいいと思いますので、ぜひ忌憚の無いご意見を県民の皆様全体からいただきたい」

アンケートは来月（7月）24日まで行われ、協議会の議論の基礎情報として活用したいとしています。