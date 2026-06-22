岡山市南区の小学3年生が、来月（7月）アメリカで開かれるダンスの世界大会に出場します。大会を前に岡山市の大森市長に意気込みを語りました。

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世界大会「Showstopper FINAL」へ出場

大森市長のもとを訪れたのは、岡山市南区の小学3年生 谷百恵さん＝momoさんです。体を大きく動かし、ジャズダンスを披露したmomoさんは、昨年11月、鹿児島県で開かれた国内予選8歳以下のソロ部門で優勝。来月アメリカで開かれるダンスの世界大会Showstopper FINALへの出場を決めました。

Showstopperはアメリカで最も歴史があるダンス大会で、過去にはビヨンセやブリトニー・スピアーズらトップスターが誕生しています。

ダンスを3歳から始めたmomoさん。これまで国内大会で数々の優勝を飾るなどの活躍を見せ、今回、初めて世界の舞台への切符をつかみました。



（momoさん）

「もっと練習して、踊った時に悔いがないように頑張って、アメリカでも絶対に結果を残して優勝します」

momoさんが出場するShowstopper FINALは、アメリカのカリフォルニア州で来月15日に開幕します。