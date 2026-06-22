　22日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比280円高の7万3140円と急伸。日経平均株価の現物終値7万2353.96円に対しては786.04円高。出来高は2069枚となっている。

　TOPIX先物期近は4121.5ポイントと前日比8.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は26.45ポイント高で推移。

○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 73140　　　　　+280　　　　2069
日経225mini 　　　　　　 73140　　　　　+280　　　 34284
TOPIX先物 　　　　　　　4121.5　　　　　+8.5　　　　3954
JPX日経400先物　　　　　 37460　　　　　 +95　　　　 157
グロース指数先物　　　　　 703　　　　　　+0　　　　　65
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース