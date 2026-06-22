日経225先物：22日19時＝280円高、7万3140円
22日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比280円高の7万3140円と急伸。日経平均株価の現物終値7万2353.96円に対しては786.04円高。出来高は2069枚となっている。
TOPIX先物期近は4121.5ポイントと前日比8.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は26.45ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 73140 +280 2069
日経225mini 73140 +280 34284
TOPIX先物 4121.5 +8.5 3954
JPX日経400先物 37460 +95 157
グロース指数先物 703 +0 65
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は4121.5ポイントと前日比8.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は26.45ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 73140 +280 2069
日経225mini 73140 +280 34284
TOPIX先物 4121.5 +8.5 3954
JPX日経400先物 37460 +95 157
グロース指数先物 703 +0 65
東証REIT指数先物 売買不成立
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