6月19日、東京の小学校で音楽準備室などを焼く火事がありました。子どもたちを預かる小学校では、どのような対策をしているのか、取材しました。



校舎から立ち上る黒煙、火事が起きたのは東京都北区の小学校です。児童や教員ら合わせて11人がケガをしましたが、命に別条はありませんでした。学校では、ある「合言葉」を徹底していました。



■東京・滝野川第三小学校 高草木 政浩 校長

「『お・か・し・も』という約束を毎回確認していますが、“お”さない、“か”けない、“し”ゃべらない、“も”どらないというところは徹底できていた。」





万が一に備え、日頃どのような対策を講じているのか。広島市内の小学校を訪ねました。■広島市立矢野南小学校 南 健将 教頭「火災の避難訓練に関しては年に3回行っています。（回数を重ねることによって）避難する時間は格段に早くなっています。訓練の成果は、その年（1年）で出ていると思います。」音楽室で火災が起きたと仮定し、どのように児童と避難するのか案内してもらいました。■広島市立矢野南小学校 南 健将 教頭「やはり、火元から遠ざかる避難経路になると思います。」いつどこで起きるか分からない火事。学校の見取り図を頭に入れ、安全な避難経路を確保できるようシミュレーションを怠りません。■広島市立矢野南小学校 南 健将 教頭「こちらからグラウンドの方へ、避難することになると思います。」この学校でも、避難の際の合言葉を児童らに伝えています。■広島市立矢野南小学校 南 健将 教頭「『お・は・し・も』ということで避難のときの合言葉として、子どもたちに周知しています。慌てず騒がず、何よりもパニックになるのが一番怖いので、担任を通して指導していきたいです。」さらに避難マニュアルも整備。教職員全員で共有し、緊急時に備えています。■広島市立矢野南小学校 南 健将 教頭「なによりも子どもたちの命は、絶対に守らないといけないと教職員一同思っていますので、子どもたちが安全に命を守れるように、継続して訓練を行っていこうと思っています。」【2026年6月22日 放送】