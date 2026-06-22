15歳の娘に「一重でかわいそう」→親の勧めでまさかの整形。支配型毒親から逃れた女性の“壮絶な過去”【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
「毒親」という言葉が浸透する今、暴力や経済的理由だけでなく、自分の考えを子どもに押し付けコントロールする「支配型」の毒親も存在する。そこには「あなたのためを思って」という言葉がつきまとい、服や習い事、進学先、果ては容姿や交友関係にまで干渉してくるのだ。「友人の親子関係との違いに気づき、初めて違和感を覚えた」と語るグラハム子さんに、自伝『母の支配から自由になりたい』について思いを聞いた。
■「あなたのため」という支配。中学生で強要された整形
グラハム子さんの父親は単身赴任で不在がちで、母親は相談できる相手がいなかったのだろう。「あなたには似合わない」「こっちがよい」と、常に母の意に沿う選択を強いられ、結果を出すと褒められて育った。「母は自分のために言ってくれている」と信じ、思いをくんで従う日々だったという。
進学先も教員免許の取得も母の勧めるがままだ。なかでも強烈なエピソードは、中学卒業時に「あなたは一重でかわいそうだから整形しなさい」と、二重整形をさせられたことだ。容姿に口を出され「もう少し痩せたほうがよい」と指摘されたのち、彼女は食べたあとに吐いてしまう「摂食障害」を患ってしまう。
親子の異常性に気づいたのは、進路決定のときだ。芸能の道に進みたいと言った友人の夢を親が許したのを見て、「うちなら絶対に許さない。もしかして何かがおかしいのでは」と気づくきっかけになったという。
■「未消化の感情」に直面。文章と漫画で挑んだ心との向き合い
本作は、摂食障害や自分の意思で決められない心理を乗り越えるプロセスを描いた自伝である。今回、漫画だけでなく文章も含めた構成について「私的には大チャレンジでした。いつもは漫画オンリーなので、表情などの描写がない文章だけで伝わるか悩みましたが、担当さんがフォローしてくださったので書ききれました」と振り返る。
制作で大変だったのは、自分の中に残る「未消化」の感情の多さに気づいたことだ。「書き始めは消化できていると思っていましたが、『あれもだ、これもだ』と新たに見つかる。自己満足にならないよう『わかりやすさ』は心がけました」と語る。
心と向き合う大変な作業を経て、「人生におけるステージを一歩進めたというか、自分にとっての新たな課題が見えた気がしました。悩みがなくなることはないですが、よい方向に進めた気がしています」と心境の変化を明かした。
取材協力：グラハム子(@gura_hamuco)
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