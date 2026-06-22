＜サッカー＞本田圭佑「日本のくじ運なんなん」＝中国ネット「最も勝てそうな相手はブラジル？」

日本のスポーツ文化・育成＆総合ニュースサイトのTHE ANSWERによると、サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会で1次リーグF組の日本は20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイでチュニジアに4-0快勝して勝ち点を4に伸ばし、決勝トーナメント進出に大きく前進した。

日本テレビ系の中継で解説を担当した元日本代表の本田圭佑は、決勝トーナメント進出に大前進した日本について「くじ運なんなん！」と嘆いた。

日本のF組は1位突破ならC組2位、2位突破ならC組1位と決勝トーナメント1回戦で激突する。C組はブラジル、モロッコが1次リーグを上位で突破してくる可能性が高い。さらにF組3位で通過すると、決勝トーナメント1回戦でフランスと対戦の可能性も。本田は「もうなんなんこれ。くじ運なんなん！モロッコも嫌やしブラジルも嫌やしフランスも嫌やし」と話した。

その上で「選手たちはどこでもそらやるよ、（目標は）優勝やねんから。ブラジル先にたたいとこか、フランス先にたたいとこか、選手は思いますよ」とした一方、「僕は思えない。僕はできるだけスムーズにベスト16、8くらいまではスムーズにいってほしいから」とコメントした。

中国スポーツメディアの直播吧が21日、THE ANSWERの報道を引用して本田の発言を紹介すると、中国のサッカーファンからは「日本にとって一番やりにくいのはモロッコだと思う」「日本が勝てる可能性が最も高いのはブラジルでは？」「優勝を狙うなら、対戦相手はどこでも同じ」「フランスもブラジルも日本とは当たりたくないと思っているかも」「やはり前回大会までのグループAの1位はグループBの2位と対戦するという仕組みの方が分かりやすいな」などのコメントが寄せられた。（翻訳・編集/柳川）