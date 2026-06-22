NakamuraEmi、メジャーデビュー10周年 第2弾シングル「今夜cruise」7/7リリース！

今年、メジャーデビュー10周年を迎えたシンガーソングライター、NakamuraEmi。

そのNakamuraEmiのメジャーデビュー10周年 第2弾となる新曲「今夜cruise」が、7月7日(火)リリースされることが決定した。

「今夜cruise」は、昨年4月スタートした、NakamuraEmiがDJを務めるラジオ場組・FMヨコハマ『YOKOHAMA RADIO APARTMENT「ふらっと、道草」』の中で、リスナーから色々な人生を聞き、たどり着いた楽曲。

番組にちなみ、ジャケット写真にも、横浜の夜景の写真が使われている。

また、「今夜cruise」は6月24日(水)、『YOKOHAMA RADIO APARTMENT「ふらっと、道草」』にて初オンエアされる。

なお、NakamuraEmiは、同曲リリース日の7月7日(火)には、毎年恒例のイベント『 NakamuraEmi COTTON CLUB「七夕はここで。～2026～」』を、COTTON CLUBにて開催する（※チケットはソールドアウト）。

■Nakamura Emi セルフライナーノーツ

”恋愛の曲のようで、違うような。去年からラジオが始まり色々な方の人生を聞いて辿りついた曲です。

人によって恋愛の価値観が全然違うのが面白く、私はどうかなと思った時に、恋人・友達・家族・推し・仕事、大事な存在があるだけで幸せだわ?と思っています。

「大事な人がハッピーなら最高」綺麗事のようだけど本当にそう思うようになりました。

沢山の別れが大事なことも気づかせてくれてるのかもしれないです。

ちなみに最近タロット占いで仕事運は花丸、恋愛は死神カードがでました。

あなたの大事なクルーズ時間にご一緒できる曲になれたら嬉しいです。”

■リリース情報

Nakamura Emi

Digital Single

「今夜cruise」

2026年7月7日(火)リリース

※Pre-add / Pre-save受付中



■ライブ情報

NakamuraEmi COTTON CLUB「七夕はここで。～2026～」

日程：2026年7月7日(火) ※ソールドアウト

会場：COTTON CLUB

出演：Vo.NakamuraEmi / Gt.カワムラヒロシ / Pf.伊澤一葉

ゲスト：TOSHI-LOW（BRAHMAN / OAU）

■レギュラーラジオ情報

放送局：FMヨコハマ

番組名：『YOKOHAMA RADIO APARTMENT「ふらっと、道草」』

放送：毎週水曜日 22:00-23:30

DJ：NakamuraEmi