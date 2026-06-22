腐敗進む…冷凍庫から損壊された男性遺体 一体どのような意図で？

神戸市のマンションの一室にある大型冷凍庫から男性の遺体が見つかった事件。遺体は衣服を着ていたものの損壊されていて、腐敗が進んでいたということです。

【写真を見る】ブルーシートがかけられた現場のマンション

遺体が冷凍庫に入れられた意図や目的は何なのか？

また発見当時、冷凍庫の電源は入っていなかったということですが、そこからどのようなことが考えられるのか？

取材に基づく最新情報を交えて、元兵庫県警刑事部長・棚瀬誠氏に事件の見立てを聞きました。

◎棚瀬誠：元警察庁キャリア・元兵庫県警察本部刑事部長 捜査の最前線に身を置き、国内・海外で従事

「異臭がする」通報きっかけは住民からの連絡

警察によりますと、6月19日午後に住民から「異臭がする」と連絡を受けたマンションの管理会社が警察に安否確認を要請。

警察が駆けつけましたが部屋は施錠されていたため、翌20日、警察が業者と一緒に鍵を開けて入ったところ、玄関を入ってすぐの場所に置かれていた大型冷凍庫の中から成人男性の遺体を見つけたということです。

遺体は衣服を着ていたものの損壊されていて、凍っておらず腐敗が進んでいたということです。

冷凍庫は「上部を開閉するタイプ」 遺体発見時、電源は切れた状態

『損壊された遺体』とは、どのような状態のことを言うのでしょうか？元兵庫県警刑事部長・棚瀬氏は次のように指摘します。

「死体損壊罪でいう『損壊』は、一般的にはご遺体を切断する、あるいはご遺体を焼く、というのが一例として考えられます」（棚瀬氏）

また、冷凍庫は大型で、上部を開閉するタイプのもの。遺体発見当時、電源は入っていなかったということです。

【現時点でわかっていること】

■発見時 冷凍庫は電源が入っていなかった

■腐敗は進んでいる

■当時 玄関扉は施錠

■遺体付近に凶器はなかった

遺体はなぜ冷凍庫に？鍵は「電源が切れたタイミング」

遺体はなぜ冷凍庫に入れられていたのか。その目的として棚瀬氏は「発覚を免れること」や「そのままでは入らず損壊した可能性」を指摘。その上で、冷凍庫の電源が「いつ切れていたか」が重要なポイントだと指摘します。

「そもそもこの冷凍庫が、遺体を冷やすために使われていたのか、ただ隠すための箱として用いられていたのかは、電源が切れたタイミングが明らかにならないと分かりません」

「しかしシンプルに考えると、亡くなったタイミングを分からなくする、発覚を免れる意図があったのではないかという印象があります」（棚瀬氏）

「冷凍されていたなら、死亡推定時刻の特定は極めて困難に」

また、遺体が一度冷凍されていた場合、損傷具合によるものの、死因不詳・死亡推定時刻の特定が困難となる可能性があるとの見解を示します。

「冷凍庫の電源が切れた原因・タイミングが分かると、それよりも前に遺体や冷凍庫が搬入されているという時系列になるはずですので、こうした点を一つずつ捜査していくことになります」

「いずれにしても、遺体がいつ死亡したのかが特定されると捜査はかなり進展しますが、一定期間冷凍されていたということであると、死亡推定時刻の特定は極めて困難になると思います」（棚瀬氏）

22日午後に司法解剖を実施 死因や身元など調べる

警察は22日午後、司法解剖を行い男性の死因や身元を調べるとともに、死体損壊や死体遺棄容疑を視野に捜査しています。

司法解剖の主な方法は「指紋」「DNA型」「歯型」など。これにより、死因・ 死亡時期・身元が明らかになる可能性があると棚瀬氏はいいます。

また、司法解剖に要する時間は、遺体の損壊状況にもよるとしつつ、過去の経験から「数時間」ではないかということです。

現場は分譲マンション…所有者と使用者が違う部屋も

近隣住民によると、現場は分譲マンションで、所有者は一部賃貸として貸し出している部屋もあるといいます。こうした情報を踏まえて、今後の捜査のポイントについて棚瀬氏は、次のような見立てです。

「まず発見された住所地の所有者・使用者は誰なのか、また近隣の目撃情報や防犯カメラをもとに、冷凍庫あるいはご遺体が外から搬入されるような様子も見えてくると思いますので、その周りの捜査をしつつ、遺体から身元が特定できるのかどうかという、この両側面で捜査を進めていくことになります」（棚瀬氏）

警察は住んでいた人物の特定を進めるとともに、遺体の身元の捜査を続けるとしています。

（2026年6月22日放送 ＭＢＳテレビ「よんチャンＴＶ」より）