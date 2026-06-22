熊本市シルバー人材センターの口座からおよそ1800万円を横領したとして、経理担当の男が逮捕されました。



■熊本市南区／熊本市シルバー人材センターを家宅捜索

洲粼湧貴記者「今、榊容疑者の職場に段ボールを手にした捜査員が入っていきます」



業務上横領の疑いで逮捕されたのは、熊本市の外郭団体、熊本市シルバー人材センターの職員、榊政勝容疑者(榊は木へんに神)48歳です。





警察によりますと、榊容疑者は2024年11月から2025年5月までの間、熊本市シルバー人材センターのネットバンキング口座にアクセスし、23回にわたって、合わせておよそ1800万円を自身の口座に送金した疑いがもたれています。

2025年5月、榊容疑者がセンターの運用資金が足りないとして、銀行の融資を受けようとしていたことを理事長が不審に思い、警察に相談したことで事件が発覚しました。



榊容疑者は経理に関する仕事を1人で行っていて、口座のお金を自由に出し入れできる状態にあったということです。



警察の調べに対し、榊容疑者は「ゲームの課金やアニメグッズの購入に使った」と容疑を認めているということです。



熊本市シルバー人材センターには他に数百万円ほどの使途不明金があり、警察が榊容疑者との関連も視野に調べています。



榊容疑者の逮捕を受け熊本市シルバー人材センターは会見を開き、「重大事件と認識しており、徹底して検証していきたい」と話しました。