BBCが注目

サッカー日本代表の完勝に、東京・渋谷の街が揺れた。北中米ワールドカップ（W杯）1次リーグF組の日本は20日（日本時間21日）、チュニジアに4-0で快勝。試合後には東京・渋谷スクランブル交差点に大勢のサポーターが集結し、歓喜の輪が広がった。その様子は英公共放送BBCでも伝えられた。日本の熱狂ぶりと秩序ある様子も合わせて報じられている。

日本は攻守でチュニジアを圧倒。4ゴールを奪う快勝で勝ち点を4に伸ばし、決勝トーナメント進出へ大きく前進した。日曜昼（日本時間）の歓喜。試合終了後には渋谷スクランブル交差点周辺に多くのファンが集結し、世界的にも有名な交差点は、日本代表カラーの青に染まった。

その映像とともに、BBCは「これは東京の渋谷（スクランブル）交差点で、サッカーファンたちが勝利を祝っているところです。集まった人たちは、信号が変わるまでの約1分の間に歓声を上げ、見知らぬ人と抱き合い、できる限り騒いだりしています」と日本の盛り上がりを報じた。

またBBCのジャーナリストであるルーシー・グレイ氏はXで秩序ある民度にも注目。「渋谷スクランブル交差点で、信号が変わるたびにお祝いしている日本のファンたちが本当に好き…警察が誘導しながらチュニジア戦での4-0勝利に大喜び。とても秩序が保たれている」とつづり、街が沸騰する中で、大きな混乱が起こっていない状況を伝えた。

日本サポーターの試合後のゴミ拾いや、選手たちのロッカー清掃が今大会話題になっているが、当たり前の信号マナーさえも海外の興味を呼んでいた。

日本はグループFで1勝1分のオランダと勝ち点、得失点差で並んだものの、総得点（オランダ7、日本6）の差で2位。25日（同26日）の第3節ではスウェーデンと対戦する。



（THE ANSWER編集部）