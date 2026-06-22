飼い主さんの足の間で夢中になって遊んでいると思ったら最後に…？子猫が目まぐるしく動きまわるほほえましい光景は115万回を超えて表示され、5万件のいいねが寄せられました。

【動画：足の上で『夢中になって遊んでいた子猫』が、突然…予想外すぎる『動き』に爆笑】

子猫の大暴れタイム

X（旧Twitter）アカウント『@lao0928』に投稿されたのは、子猫の「ミッケ」ちゃんが飼い主さんの足の上で仮想ハンティングに全集中している様子です。この日ミッケちゃんは、飼い主さんの伸ばした足の上で大はしゃぎしていたのだそう。

まるで見えない何かを狙っているかのように、両手を必死に動かしながら足の間へ頭を突っ込むミッケちゃん。体勢をくるくる変えながらの機敏な動きは、まさに“ハンターごっこ”を楽しんでいるようだったといいます。飼い主さんの足の間にもぐり込もうと、逆立ちのような格好でもぞもぞしている姿がなんともかわいらしくて癒されます。

横っ跳びフレームアウトという最高のオチ

ミッケちゃんは足の間からぴょこっと顔を出したかと思うと、再び見えない獲物を追いかけるように激しく動き回り、両手や頭を足の間へ突っ込んで探索を続けていたとのこと。

しばらくもぞもぞと足の間を探っていたミッケちゃんでしたが、突然両足で飼い主さんの足を勢いよく蹴り、横っ飛びでビューンと吹っ飛んでいってフレームアウトしてしまったのだとか。予想外すぎる動きに、思わず笑ってしまう視聴者も多かったよう。子猫ならではのエネルギーと自由奔放さが詰まった、ほほえましいワンシーンなのでした。

Xアカウント『@lao0928』では、この他にも猫のおもしろくてかわいい姿をたくさん見ることができます。

投稿には、「最後どっかにすっ飛んでいったねw」「ずっと見ていられるw」「子猫の奇怪な動きはバリエーション無限w」「遊びの天才やなw」など、たくさんのコメントが寄せられています。

写真・動画提供：Xアカウント「@lao0928」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。