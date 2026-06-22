日本が快勝したFIFAワールドカップ2026 日本対チュニジア戦。

高知市では日本人とチュニジア人の夫婦が自宅で友人たちと試合を観戦しました。チュニジア流の観戦スタイルとは。



部屋の壁に掲げられたチュニジアの国旗。

高知市の自宅でそわそわしながら試合開始を待ちわびているのはチュニジア出身のアイメン・ドリッシーさんと高知出身の妻・和代さん、そして息子の大羽さんです。





さらに、ドリッシーさんの自宅には和代さんの近所の友達のほか、アイメンさんのチュニジア人の友人が大阪から駆けつけ、総勢10人で日本対チュニジア戦を観戦します。それぞれの国を応援しますが、ドリッシー一家は？■ドリッシー一家「みんなチュニジアを応援」テーブルには大阪からやってきたハニさんとシャフィークさんが夜中の1時から朝6時までかけて準備した、世界一小さいパスタといわれる「クスクス」など、豪華なチュニジア料理が並びます。試合を観戦しながら食べるのかと思いきや―■チュニジア人 2人「食べない」「詰まる、つばかけちゃう」「ごっつり食べない」サッカー熱の高いチュニジアでは観戦に集中するため、試合中に食べ物を食べるのはご法度。ご馳走そっちのけで試合を観戦します。前半3分、日本が先制すると早速のゴールに控えめに喜ぶ日本人と、開いた口が塞がらない大羽さん。チュニジアも攻めますが…ゴールを奪えません。チュニジアチームの応援に熱が入り、エアコンの温度を下げます。しかし日本が2点目をあげるとちょうど席を外していたアイメンさん。戻ると点差が広がりこの表情2-0で前半を折り返します。■ドリッシー一家「頑張ってくれる」ハーフタイムで日本人はチュニジア料理に舌鼓。■日本人「（チュニジアを）食べて勝つ」一方、負けるとグループリーグ敗退が決まるチュニジア。後半、劣勢でもゴールに迫ると絶叫！応援の熱は冷めません。ただ試合は日本ペース。コンスタントに得点を重ね陽気なチュニジア人もこの日ばかりは意気消沈。結局4-0で試合終了。勝利の喜びを分かち合う日本人とその横で悔しさを隠せないチュニジア人。しかし最後はがっちり握手を交わしました。■ドリッシーさん「悔しい」「これからもチュニジア応援する」試合後はチュニジア料理を食べながらお互いの健闘を称え合っていました。