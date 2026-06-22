Jリーグは、2026年から「秋春制」に変更し、8月に新しいシーズンが開幕します。

J3での2シーズン目となる高知ユナイテッドSCは、6月から就任した下平隆宏 新監督が22日高知市で、初めての会見を開きました。



高知ユナイテッドの監督に新しく就任した下平隆宏監督は、青森県出身の54歳。

柏レイソルやFC東京でプレーした後、指導者として、柏や横浜FC、長崎などJ1・J2の監督を歴任し、2019年にはJ2優秀監督にも選ばれています。





下平監督は22日、就任後初めての会見に臨みました。■下平隆宏 監督「自分自身のキャリアをかけてこのクラブの成長に注力していきたい」チームづくりについては、これまでの攻めを重視したスタイルを継続させるとした上で次のように述べました。■下平監督「そこは今いる選手たちをしっかり見極めてから何が選手が1番パワーを出せるのか力を出せるのかっていうのを見極めてから考えていきたい」そして、サポーターに向けては―。■下平監督「今まで4チーム指揮をとってきた。これまでの経験とキャリアをしっかりこのクラブに還元できるように県民が誇れるクラブをチームを作っていきたい。よろしくお願いします」J3の新しいシーズンは8月に開幕し、高知ユナイテッドSCの初戦はホームで松本山雅と対戦します。