保護犬の治療費などをボランティアに負担させ、迷子の犬と偽って飼い犬を収容したとして、高知県は6月22日、2024年当時動物愛護推進担当だった職員を減給処分としました。



減給20パーセント、4ヶ月の懲戒処分を受けたのは、高知県土木部の出先機関の課長です。



県によりますと、この職員は2024年8月、当時、県健康政策部薬務衛生課の企画監として動物愛護推進担当をしていた際、県が保護していた雑種犬に悪性腫瘍が発覚。

職員は、「殺処分ゼロ」に対するプレッシャーなどから上司への決裁などをせずに、独自で、動物福祉活動を行う県外のボランティアに相談。

ボランティアに保護犬を預け手術や治療費を負担してもらう代わりに、ボランティアの飼い犬1頭を指定された県の委託先であるトレーニング施設に迷子の犬と偽り収容させようとしました。



しかし、飼い犬を施設に収容できなかったため、ボランティアが県に連絡し、県は、損害賠償金約230万円を支払ったという事です。県は、公務員の信用失墜行為に当たるとして職員を6月22日付けで減給処分にしました。



県では今後、事務処理の権限や決裁に対する職員の理解向上など再発防止に取り組むとしています。

