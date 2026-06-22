◆北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第２戦 日本４―０チュニジア（２０日、モンテレイ競技場）

サッカーＷ杯３大会に出場した元日本代表ＦＷの岡崎慎司氏（現ドイツ６部バサラマインツ監督）が、スポーツ報知の特別評論「慎髄（しんずい）」を寄稿した。チュニジア（ＦＩＦＡランク４５位）に４―０で大勝した日本（同１８位）を「開始４分のゴールがすごく大きかった」。２得点１アシストと活躍したエースＦＷ上田綺世（フェイエノールト）が前半３１分に強烈な右足シュートで挙げたＷ杯初得点を「今までの日本人にはいない。スーパーゴールだった」と称賛した。

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日本は開始４分のゴールがすごく大きかった。相手の前線からのプレスを外してゴールにつなげた。ＧＫ鈴木彩艶からショートパスを６本つなぎ、選手たちがフレキシブルに動いた中でフリーの選手が出てきた。連係だけじゃなくて、そこに『個』がしっかりあった。田中碧のところで起点を作り、中村敬斗が相手を外して左クロスを入れて、運もあったと思うけど、鎌田大地がワンチャンスを決めきった。チュニジアはそこまで前からプレスをかける作戦はなかったと思う。バッ〜と前にプレスに行ってしまった感もあったシーンで、そこをしっかり突けたこと自体がすごい。２戦目という難しさの中で、前半４分であんなに綺麗にゴールが入ったのはすごく良かった。

最後は鎌田が得点したけど、ゴール前には４枚が入っていた。例えば、ボールがこぼれたとしても、日本の選手がペナルティーエリア外に２枚構えていた。単純に、相手よりも押し上げ切れていたと思う。万が一クリアされても、もう一回拾って攻撃できたと思う。９０分間を通して、すごく抜け目ないと感じた。

上田の前半３１分のゴールは特に素晴らしかった。板倉滉から縦パスをもらい、シュート前に相手を外す動きはうまかった。打つタイミングがワンテンポ遅れた感じだと思うけど、自分のフィニッシュの形をオランダでも磨いて点を取ってきたことが、まさに表れたシーンだった。相手の股を狙ったシュートも全部、感覚的に分かってやっていると思う。ラッキーではなく、自分が持っている一番得意な形。少し（ゴール正面より右の）外側だったと思うけど、だからこそあのスピードで蹴ることができて、相手の股を抜いて左サイドネットに蹴り込んだのは本当にスーパーゴールだった。

自分がシュートを打てる一番いいタイミングがずれた後のシュートは、あまりうまくいかない。味方も左右に駆け上がっていたから、多少迷いもあったと思う。そもそも、あの位置からシュートを打とうという考えがあること自体がすごい。世界を見てもなかなかいない。オランダリーグなどで遠くからでもシュートを決めてきたことを、Ｗ杯でも証明した。あの位置から股を抜いてシュートを打つ。そこまでのイメージを描いて打つ選手は、なかなかいない。今までの日本人にはできないゴールだった。

２０１９年の南米選手権（ブラジル）の時に日本代表で一緒にプレーしたけど、綺世のシュート力はその時から変わらずすごい。インパクトの瞬間、腰や内転筋をしっかり動かして、（力が）全部ボールに伝わっている感じだ。ジャンプ力も含めて、身体能力が高い。後半３８分に右クロスからヘディングで決めた２点目も、相当難しいゴールだった。だいぶ体が伸びきった状態でのヘディングで、あれをゴールまで持っていくのは簡単ではない。狙い通りにファーサイドへ決めきった。身体能力とヘディングのテクニックが合わさった１点だった。

南米選手権や２２年のカタールＷ杯で無得点だった中、やっと取れたという感覚はあると思うが、むしろ、ここからもっと乗ってくる。相手がチュニジアだったから決められたということで、彼も慢心は全くないと思うし、次は強豪相手にも決めたいっていうギラギラ感は絶対にあるはず。初戦・オランダ戦は小川航基のヘディングシュートが鎌田大地に当たって得点し、ＦＷが結果を出していたことも刺激になっていたと思う。

日本は４―０で大勝し、決勝トーナメント進出へ前進した。僕は２０１４年ブラジル大会のコロンビア戦で１得点したけど、１次リーグで敗退。あっという間に終わってしまったという記憶がある。でも、今の日本代表は、そういう選手たちではない感じがする。選手やチームのレベルの高さや相手との力関係も変わった。シャドーに起用された鎌田がゴール前へ、他に４人がゴール前に入っていくのは整理されていないとできない。森保一監督のサッカーが、だいぶ積み上がってきた証拠だ。（後編に続く）

◆岡崎慎司（おかざき・しんじ） １９８６年４月１６日、兵庫県生まれ。４０歳。滝川二高から２００５年にＪ１清水入り。１１年にドイツ１部シュツットガルトに移籍。同マインツを経て１５年夏に英プレミアリーグのレスターに移籍し、１５―１６年シーズンにクラブ初のリーグ優勝に貢献した。欧州４か国でプレーし、２４年シントトロイデン（ベルギー）で現役引退。日本代表通算１１９試合出場、歴代３位の５０得点。Ｗ杯は１０年南アフリカ、１４年ブラジル、１８年ロシア大会に出場。南ア大会のデンマーク戦、ブラジル大会のコロンビア戦で得点を挙げた。