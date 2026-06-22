中村ゆりか×佐野玲於『夫に不倫をお願いされました』レギュラーキャスト解禁 キービジュアル＆エンディングテーマも発表【コメントあり】
中村ゆりかと佐野玲於がダブル主演を務めるテレビ大阪のドラマ『夫に不倫をお願いされました』（7月9日スタート 毎週木曜 深0：00）は、レギュラーキャストとキービジュアル、エンディングテーマを一斉に解禁した。
【画像】『夫に不倫をお願いされました』不穏さ漂う…相関図
今回描くドラマのテーマは「公認不倫」。原作は「コミックシーモア」で連載中の中家ヨシタカ氏原作の人気漫画。子育てに追われる主婦・花恵がセックスレスを解消したいと相談するも、仕事で忙しい夫から「公認不倫」を提案され、セックスの相手を外で探すことになった…という話題作。この作品は作者・中家ヨシタカ氏の実体験をもとに描かれた、衝撃のリアルフィクションでもある。
夫とのセックスレスに悩む主婦・永乃花恵を中村。激務に追われ花恵の誘いに応じられない夫・弘樹が演じる。そんな2人を取り巻くレギュラーキャストが発表された。
花恵の同級生であり地元の小学校の先生で、常に花恵を気にかける河内涼平役には『レプリカ 元妻の復讐』（テレ東）、『テミスの不確かな法廷』（NHK）、『ムショラン三ツ星』（NHK）など数々のドラマや映画に出演する葉山奨之。同じく花恵の小学校の同級生で、花恵の”公認不倫”の悩みにいつも向き合ってくれる、ドラマオリジナルキャラクターの森谷恵梨香役を演じるのは、BiSHとして活動後、現在はドラマ・バラエティで活躍し、今年8月には舞台『混頓 vol.9』を控えているハシヤスメ・アツコ。
弘樹の会社の後輩で、弘樹に思わせぶりな態度を取る佐藤陽菜役は、アイドルとしてデビューした後、モデルや俳優として活躍の場を広げ、『バツコイ』（BSテレ東）や『犬飼さんは隠れ溺愛上司』（TOKYO MX）などに出演する横野すみれ。
そして、夫婦にとってキーパーソンとなる医師・安西を演じるのは映画『カメラを止めるな！』でブレイクし、『絶メシロード』シリーズ（テレ東）や『どうする家康』（NHK）、映画『キングダム』シリーズなどに出演する濱津隆之。さらに弘樹の上司・半田役にこばやし元樹、花恵と弘樹の一人娘・春奈役に希歩、花恵の母親役に山野海も決定した。
また、弘樹(佐野玲於)が不倫をお願いし、花恵(中村ゆりか)がそれを拒否する…ベッドの上で「公認不倫」を巡りすれ違う2人を描いたキービジュアルも公開。そしてエンディングテーマは今作で主演を務める中村ゆりかの「Kitty」に決まった。
なお、テレビ愛知では14日スタート毎週火曜深夜1時30分から、テレビ東京では15日スタート毎週水曜深夜3時20分から。
【コメント】
■河内涼平役：葉山奨之
夫婦の在り方を問う生々しい物語ですが、自分も結婚して子供がいる一人の父親として、非常に共感できる部分が多いです。
花恵に寄り添い続ける涼平の姿を、リアルな感覚も大切にしながら熱量を持って演じたいと思います！
物語の最後までお互いの関係がどう動いていくのか…大人のヒューマンドラマをご期待ください！
■森谷恵梨香役：ハシヤスメ・アツコ
夫婦っていろんな形があって人それぞれ。
知らないだけで実は…がすごく多いのかもしれない。
最初はタイトルに驚きましたが、読み進めると展開に惹きつけられて、すっかり物語の虜になりました。
今回、私の演じる恵梨香は原作には登場しない人物なので脚本と向き合いながら自由に想像を膨らませております。
明るくて強い女性に見られがちだけど実は繊細だったり？原作にはいない恵梨香をぜひこのドラマで楽しんでいただけたら幸いです。
■佐藤陽菜役：横野すみれ
佐藤陽菜役の横野すみれです。衝撃的な展開から始まる本作ですが、不倫というテーマだけでなく、夫婦や家族、人との関わりを描いたヒューマンドラマとしても楽しんでいただける作品です。
陽菜は、明るく愛嬌がありながらも少し小悪魔的な魅力を持つ女性。陽菜の言動のひとつひとつや、弘樹との関係性にもぜひ注目しながらご覧いただけたらうれしいです！
■安西役：濱津隆之
そういう事があるのかと最後の最後で驚きました。こうなってくるとこれはもう、価値観の違いがもたらす夫婦間の、なんてこと以前のもっと大切な問題なんじゃないかと。それを知らないまま大変な日々を過ごしている人や夫婦や家族が世の中にはたくさんいるはずで。どうか最後の最後までご覧いただければと思います。
【画像】『夫に不倫をお願いされました』不穏さ漂う…相関図
今回描くドラマのテーマは「公認不倫」。原作は「コミックシーモア」で連載中の中家ヨシタカ氏原作の人気漫画。子育てに追われる主婦・花恵がセックスレスを解消したいと相談するも、仕事で忙しい夫から「公認不倫」を提案され、セックスの相手を外で探すことになった…という話題作。この作品は作者・中家ヨシタカ氏の実体験をもとに描かれた、衝撃のリアルフィクションでもある。
花恵の同級生であり地元の小学校の先生で、常に花恵を気にかける河内涼平役には『レプリカ 元妻の復讐』（テレ東）、『テミスの不確かな法廷』（NHK）、『ムショラン三ツ星』（NHK）など数々のドラマや映画に出演する葉山奨之。同じく花恵の小学校の同級生で、花恵の”公認不倫”の悩みにいつも向き合ってくれる、ドラマオリジナルキャラクターの森谷恵梨香役を演じるのは、BiSHとして活動後、現在はドラマ・バラエティで活躍し、今年8月には舞台『混頓 vol.9』を控えているハシヤスメ・アツコ。
弘樹の会社の後輩で、弘樹に思わせぶりな態度を取る佐藤陽菜役は、アイドルとしてデビューした後、モデルや俳優として活躍の場を広げ、『バツコイ』（BSテレ東）や『犬飼さんは隠れ溺愛上司』（TOKYO MX）などに出演する横野すみれ。
そして、夫婦にとってキーパーソンとなる医師・安西を演じるのは映画『カメラを止めるな！』でブレイクし、『絶メシロード』シリーズ（テレ東）や『どうする家康』（NHK）、映画『キングダム』シリーズなどに出演する濱津隆之。さらに弘樹の上司・半田役にこばやし元樹、花恵と弘樹の一人娘・春奈役に希歩、花恵の母親役に山野海も決定した。
また、弘樹(佐野玲於)が不倫をお願いし、花恵(中村ゆりか)がそれを拒否する…ベッドの上で「公認不倫」を巡りすれ違う2人を描いたキービジュアルも公開。そしてエンディングテーマは今作で主演を務める中村ゆりかの「Kitty」に決まった。
なお、テレビ愛知では14日スタート毎週火曜深夜1時30分から、テレビ東京では15日スタート毎週水曜深夜3時20分から。
【コメント】
■河内涼平役：葉山奨之
夫婦の在り方を問う生々しい物語ですが、自分も結婚して子供がいる一人の父親として、非常に共感できる部分が多いです。
花恵に寄り添い続ける涼平の姿を、リアルな感覚も大切にしながら熱量を持って演じたいと思います！
物語の最後までお互いの関係がどう動いていくのか…大人のヒューマンドラマをご期待ください！
■森谷恵梨香役：ハシヤスメ・アツコ
夫婦っていろんな形があって人それぞれ。
知らないだけで実は…がすごく多いのかもしれない。
最初はタイトルに驚きましたが、読み進めると展開に惹きつけられて、すっかり物語の虜になりました。
今回、私の演じる恵梨香は原作には登場しない人物なので脚本と向き合いながら自由に想像を膨らませております。
明るくて強い女性に見られがちだけど実は繊細だったり？原作にはいない恵梨香をぜひこのドラマで楽しんでいただけたら幸いです。
■佐藤陽菜役：横野すみれ
佐藤陽菜役の横野すみれです。衝撃的な展開から始まる本作ですが、不倫というテーマだけでなく、夫婦や家族、人との関わりを描いたヒューマンドラマとしても楽しんでいただける作品です。
陽菜は、明るく愛嬌がありながらも少し小悪魔的な魅力を持つ女性。陽菜の言動のひとつひとつや、弘樹との関係性にもぜひ注目しながらご覧いただけたらうれしいです！
■安西役：濱津隆之
そういう事があるのかと最後の最後で驚きました。こうなってくるとこれはもう、価値観の違いがもたらす夫婦間の、なんてこと以前のもっと大切な問題なんじゃないかと。それを知らないまま大変な日々を過ごしている人や夫婦や家族が世の中にはたくさんいるはずで。どうか最後の最後までご覧いただければと思います。