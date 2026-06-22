◇サッカーFIFAワールドカップ グループステージF組第2節 日本 4-0 チュニジア(日本時間21日、エスタディオ・モンテレイ)

先制点をあげた日本代表MF/FW鎌田大地選手がゴール後に見せた“電話セレブレーション”。所属クラブ同僚との約束で行ったこのポーズに、その本人が反応しています。

試合後、「(クラブで)チームメートのエドワード・ヌケティアーという選手がいるんですが、彼のセレブレーション」と明かしていた鎌田選手。「『ワールドカップで点を決めたらやるよ』と言っていたので、彼に向けてやりました」と、所属するイングランドのクリスタル・パレスのチームメートへ向けたセレブレーションだったと話していました。

その鎌田選手は試合後の21日にインスタグラムを更新。ゴール後の電話パフォーマンスの写真とともに、「I kept my promise, bro.(約束は守ったよ、兄弟)」との文章を投稿していました。

この投稿に対しヌケティアー選手が返信。「The best」の言葉とともにハートの絵文字で反応しています。

また、2人の所属するクリスタル・パレスも鎌田選手の見せた電話パフォーマンスに反応。インスタグラムに2人の電話パフォーマンスの写真をあげ、「Eddie Nketiah Daichi Kamada」の名前とともに握手&電話の絵文字で2人の友情を表しています。