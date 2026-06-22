ワンコと3歳の女の子がおもちゃで遊んでいたら、手を噛んで泣かせてしまって…？しっかり反省する姿が可愛くてお利口さんだと話題になり、投稿は記事執筆時点で2万6000回再生を突破。「尊死」「ほんとに癒される」といった声が寄せられています。

【動画：3歳の女の子が犬に手を噛まれ号泣→『反省してる？』と聞いたら…状況を察して見せた『態度』】

ワンコが女の子の手を噛んだら…

YouTubeチャンネル「jiji&toto」に投稿されたのは、3歳の女の子がミニチュアシュナウザーの「ジジ」ちゃんとおもちゃで遊んでいた時の出来事です。2人はおもちゃを投げては取りに行くことを繰り返して、とても楽しそうに遊んでいたそう。

どんどん2人のテンションが上がってきて、ついにハプニングが発生！女の子がジジちゃんから強引におもちゃを取り返そうとした時に、手を噛まれてしまったのです。薄皮が少しむけただけで大事には至らなかったのですが、女の子はショックを受けて号泣…。

反省の態度が愛おしすぎる

ママさんが女の子を慰めている間、ジジちゃんは申し訳なさそうなお顔でそばに座っていたそう。今後2人が仲良く遊べるように、「無理やり取ろうとしたらダメだよ。間違って噛んじゃうし、怖がるから」と教えるママさん。すると女の子は素直に「うん」とお返事してくれたとか。

そしてジジちゃんにも「反省してるよね？」と聞いてみたところ、神妙な面持ちでコクッと頷いたそう。思った以上に反省している姿は、とても可愛くてお利口さん！またお互いに相手を責めず「自分が悪かった」と認めているところに、愛と優しさが感じられて素敵です。

優しく触れて仲直り

女の子はジジちゃんと遊ぶのが楽しくて仕方ないようで、泣き止んだら懲りずにおもちゃを投げたそう。その後はジジちゃんを怒らせないよう気を付けながら優しく触れて、しっかり仲直りしていたとか。そしてずっと心配そうに様子を見守ってくれていた同居犬「トト」ちゃんにも、優しくポンポン…。

今回の出来事を経て女の子は犬との接し方を学び、また一歩成長できたようです。これからも女の子と2匹がお互いを思いやりながら、仲良く楽しく暮らせますように。

この投稿には「可愛すぎる」「すごい反省してる」「お利口ですね」「しっかり仲直りするところはいいですね」「これもいい経験」といったコメントが寄せられています。

ジジちゃん＆トトちゃんの可愛い姿や、女の子との尊い日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「jiji&toto」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「jiji&toto」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。