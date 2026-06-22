KDDIと沖縄セルラーは8月1日以降、auおよびUQ mobileの事務手数料やインターネット回線の新規登録料などを値上げする。物価高に伴う各種費用の上昇を受けた措置としている。

8月1日から、スマートフォン・携帯電話の手続きにおいて、店頭での新規契約や機種変更、SIM発行、電話番号の変更・一時休止・譲渡、端末購入を伴う番号移行の手数料は、現行の3850円から4950円に値上げされる。また、店頭での端末購入を伴わない番号移行は無料から4950円になり、電話番号選択サービスの「YOU選番号」は330円から1100円に改定される。

Webでの手続き

Webでの手続きにおいては、端末購入を伴う番号移行は3850円に据え置かれるが、端末購入を伴わない番号移行は無料から3850円に値上げされる。

WebでのeSIM発行（回線種別変更の有無問わず）に関する手数料は無料となり、eSIMに関する改定のみ6月26日に実施される。

固定回線

インターネット回線でも、同じく8月1日から「auひかり」および「auひかりちゅら」の新規登録料が3300円から4950円に値上げされる。また、同日には住所や業種などから電話番号を案内する「電話番号案内（104）」の利用料金が、1案内ごとに220円から440円に改定される。

窓口での手数料や法人の手数料

口座振替やクレジットカードなどの支払い方法が設定されておらず、払込取扱票付きの請求書（窓口請求書）を発行する場合にかかる窓口取扱手数料は、9月1日以降、現行の473円から583円に値上げされる。

法人名義のユーザーは9月請求以降も473円のまま据え置かれる。口座振替やクレジットカードなどに支払い方法を変更すれば、同手数料はかからない。

特典

手数料の改定に伴い、UQ mobileからauへの番号移行時に1100円相当のau PAY残高を還元する特典を8月1日に開始する。法人契約のユーザーやKDDIと沖縄セルラー間の乗り換えは特典の対象外となる。

受付チャネル 手続き内容 改定前 改定後 店頭 新規契約 3850円 4950円 機種変更 SIM・eSIM発行 電話番号の変更・一時休止・譲渡 番号移行 端末購入を伴う場合 番号移行 端末購入を伴わない場合 無料 YOU選番号（電話番号選択サービス） 330円 1100円 WEB eSIM 発行 回線種別を変更する場合 3850円（当面無料） 無料 eSIM 発行 回線種別を変更しない場合 440円（当面無料） 番号移行（端末購入を伴う場合） 3850円 3850円 番号移行（端末購入を伴わない場合） 無料 手続き内容・サービス名 改定前 改定後 「auひかり」「auひかりちゅら」新規登録料 3300円 4950円 「電話番号案内（104）」利用料金 220円 440円 窓口取扱手数料（窓口請求書発行） 473円 583円