◆スギ薬局グループ杯 第１８回日本少年野球報知旗争奪 関西さわやか大会（１３、１４日・久宝寺緑地硬式野球場） ▽中学１年生の部・５回戦 南都ボーイズ７ー０京都嵐山ボーイズ＝５回コールド＝

「スギ薬局グループ杯 第１８回日本少年野球報知旗争奪 関西さわやか大会」（報知新聞社など主催）が１３、１４日に行われ、８強が決まった。羽曳野ボーイズＢ（大阪中央支部）が逆転サヨナラ勝ちで進出。ほかに明石ボーイズ（兵庫県西支部）、大阪箕面ボーイズ（大阪北支部）、南都ボーイズ（奈良県支部）などが勝ち上がった。「エイジェックカップ 第５７回日本少年野球選手権大会」（報知新聞社など主催）では四国支部予選（小学生の部）で松山ボーイズが優勝。６年ぶりに本戦へ進んだ。

終盤にたたみかけた。南都は１点リードの５回、２番・竹田が「なんとしてもつなごう」と巧みなバント安打で出塁。橋本の中前打と野選で無死満塁とした。５番・西原の押し出し四球で１点を奪い、代打・新木本の打球が一、二塁間を抜けて２走者が生還した。

さらにバッテリーエラーで１点加え、なおも２死二、三塁。佐藤の飛球が右翼手の頭上を越えた。「自分が打って終わらそうと。カーブに絞っていた。何も考えられない」。コールド勝ちを決めるサヨナラ２点打に、１番打者は大興奮だった。

３回に先制点を生んだ４番・酒井は、マウンドでも５回２安打完封し「球筋もコントールも定まっていた。自分がしっかり引っ張って、優勝を目指したい」。佐藤も「１番が打って勢いつけて、優勝する」と宣言した。