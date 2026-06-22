ラグビー日本代表の今夏のテストマッチに向けた合宿が２２日、宮崎市内で報道陣に公開され、エディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（ＨＣ）が練習前に取材に応じた。自身の不適切発言により、７月４日の新国際大会「ネーションズチャンピオンシップ」イタリア戦（秩父宮）まで、試合への帯同ができないが、「イタリアに勝つための準備を始めています」と、腕をまくった。

世界ランク１２位のイタリアは、２７年のＷ杯で初の８強入りを目指す。ジョーンズＨＣは「世界一、ハードワークをするチーム。日本はそこにマッチする、マインドセットをつくらないといけない」と、警戒を示した。

２７日に行うＪＡＰＡＮ ＸＶ（ジャパン・フィフティーン）の「リポビタンＤチャレンジカップ」マオリ・オールブラックス戦（パロマ瑞穂スタジアム）にも言及し、ＳＯ伊藤龍之介（明大）や大塚壮二郎（関学大）ら、ノンキャップの大学生３人にも出場の機会を与える考えを示し、「フィジカルなチームを日本に連れてくる。インターナショナルラグビーに慣れる絶好のチャンスだと思います。イタリア戦へのアピールの場になる」と、ハッパをかけた。

ジョーンズＨＣは４月に行われたＵ２３日本代表オーストラリア遠征での試合中に、現地審判団へ不適切な発言があったとして６週間（４月２４日〜６月５日）の指導自粛処分と、代表戦４試合への参加、関与の停止処分を受けた。指導自粛期間が終わったことで、１３日からの宮崎合宿では、指導を行っている。