◆スギ薬局グループ杯 第１８回日本少年野球報知旗争奪 関西さわやか大会（１３、１４日・久宝寺緑地硬式野球場） ▽中学１年生の部・５回戦 明石ボーイズ８ー１滋賀野洲ボーイズ＝５回コールド＝

「スギ薬局グループ杯 第１８回日本少年野球報知旗争奪 関西さわやか大会」（報知新聞社など主催）が１３、１４日に行われ、８強が決まった。羽曳野ボーイズＢ（大阪中央支部）が逆転サヨナラ勝ちで進出。ほかに明石ボーイズ（兵庫県西支部）、大阪箕面ボーイズ（大阪北支部）、南都ボーイズ（奈良県支部）などが勝ち上がった。「エイジェックカップ 第５７回日本少年野球選手権大会」（報知新聞社など主催）では四国支部予選（小学生の部）で松山ボーイズが優勝。６年ぶりに本戦へ進んだ。

最後は代打の一振りで決めた。明石は５点リードの５回に１点加え、なおも無死一、三塁。ベンチが吉岡を打席に送った。「せっかく回ってきたので、ここは１本打ってやろう」と右前打。コールド勝ちの走者が生還し、８強入りを決めた。

効率のいい攻撃が光った。先制を許した直後に３四球で無死満塁とし、増田が「４番を任されているので期待に応えよう」と同点打。金沢の押し出し四球後、続く好機で山中が「次に回す気持ちで」左前打するなど、２安打で４点を奪い返した。３回無死一、三塁では藤浦が「普段からバントはたくさん練習しているので自信があった」とスクイズ成功。４回も単打の岸本が二盗し、金沢が中前適時打を放った。

投げては金沢が「２回から力みが取れて立ち直った」と１失点完投。田中主将は「自分たちの野球をやれば勝てる」と頂点を視界に入れた。