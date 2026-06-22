◆スギ薬局グループ杯 第１８回日本少年野球報知旗争奪 関西さわやか大会（１３、１４日・久宝寺緑地硬式野球場） ▽中学１年生の部・５回戦 大阪箕面ボーイズ４ー３東大阪北ボーイズＣ＝５回途中時間切れ＝

「スギ薬局グループ杯 第１８回日本少年野球報知旗争奪 関西さわやか大会」（報知新聞社など主催）が１３、１４日に行われ、８強が決まった。羽曳野ボーイズＢ（大阪中央支部）が逆転サヨナラ勝ちで進出。ほかに明石ボーイズ（兵庫県西支部）、大阪箕面ボーイズ（大阪北支部）、南都ボーイズ（奈良県支部）などが勝ち上がった。「エイジェックカップ 第５７回日本少年野球選手権大会」（報知新聞社など主催）では四国支部予選（小学生の部）で松山ボーイズが優勝。６年ぶりに本戦へ進んだ。

主将のじゃんけんで勝った？大阪箕面は逆転で５回時間切れの勝利。左足指の骨折で今大会を欠場中の森主将は「みんな打って、守れて、声も出てた。さすがだなって。俺がじゃんけん勝って、後攻選んだおかげで勝てたな（笑）」とチームの８強入りを喜んだ。

初回２死二、三塁で、５番・大山が先制の２点打。しかし、３回に同点、４回には一時勝ち越しを許した。それでも、ナインは諦めなかった。４回に死球の小野を高木が送って１死二塁。９番・四方が同点打を放ち「ライト方向を狙って打った。最高でした」と満面に笑みを浮かべた。

この一打が流れを変え、３連続四球で勝ち越し点を奪取。決勝点となる押し出しを選んだ大川は「とにかく負けたくなかった」と安ど。キャプテンの拳が幸運も引き寄せた…かは分からない。