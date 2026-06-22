◆スギ薬局グループ杯 第１８回日本少年野球報知旗争奪 関西さわやか大会（１３、１４日・久宝寺緑地硬式野球場） ▽中学１年生の部・５回戦 羽曳野ボーイズＢ７ー６大阪都島ボーイズＡ

「スギ薬局グループ杯 第１８回日本少年野球報知旗争奪 関西さわやか大会」（報知新聞社など主催）が１３、１４日に行われ、８強が決まった。羽曳野ボーイズＢ（大阪中央支部）が逆転サヨナラ勝ちで進出。ほかに明石ボーイズ（兵庫県西支部）、大阪箕面ボーイズ（大阪北支部）、南都ボーイズ（奈良県支部）などが勝ち上がった。「エイジェックカップ 第５７回日本少年野球選手権大会」（報知新聞社など主催）では四国支部予選（小学生の部）で松山ボーイズが優勝。６年ぶりに本戦へ進んだ。

劇的な勝利で８強進出を決めた。羽曳野Ｂは２点を追う最終６回。無死二塁から９番・別府が「仲間を信じてつないだ」と適時打で意地を見せた。続く南が「自分がサヨナラの走者になる」と３安打目の中前打。無死一、二塁とつないだ。

２死となり、後がない状況で４番・中岡を迎えた。「ストレートに絞って相手に勝負を懸けた」と強振。打球が左翼で弾み、２走者を迎え入れる逆転サヨナラ二塁打にベンチが沸き返った。

初回に藤原の適時打などで２点、２回も山下の三塁打を起点に２点。序盤の４点リードをひっくり返されただけに、重たい空気もあった。だが「みんなで一丸となり、絶対に諦めない気持ちだった」と萩原主将。その思いをバットで示した主砲は「これからもみんなを元気にする打撃をする」と頼もしかった。