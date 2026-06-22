タレントのマツコ・デラックスが２２日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。開催中のサッカー北中米Ｗ杯で話題をさらっている元日本代表ＭＦ本田圭佑の解説について私見を述べる一幕があった。

この日の番組では、日本時間２１日の日本―チュニジア戦でも「鎌田さん、左足ピョン！」や「イケイケドンドンです」や「９９・９９９％勝ちます」などの独特のコメントで話題を呼んだ本田にちなみ、視聴者生投票のテーマ「あなたの周りに言い回しが独特の人はいますか？」を設定。

このことについて聞かれたマツコは「ちょっと、この質問の答えというよりはクレーム的なことになっちゃうんですけど」と話し始めると「本田さんの解説って（初戦の）ＮＨＫで、まあ、とくにそこに触れることもなく後でみんなが盛り上がることが、とても面白かったわけじゃないですか？ 昨日の某民放の中継で、そこをフューチャーして後からもう１回、そこを見せたりしてたんですよ。民放ってイヤだなって思いました。すいません、本当に。民放ってイヤですね」と２１日のチュニジア戦の中継を手がけた日本テレビをチクリ。

「あれをやっちゃうとネットもシラけるのよね。なんか分かってねえなあって思いました」と続けると「本当にすいません。ギャラはいただいてる局です」と同局の「月曜から夜ふかし」にレギュラー出演している立場から話していた。