【解説】「判決生ぬるい」法廷に外部から“前代未聞”の男乱入…“主犯”内田梨瑚被告に求刑通り「懲役27年」判決の理由　旭川女子高校生殺害

北海道・旭川市で女子高校生を落下させ殺害した罪などに問われた女に対し、旭川地裁は求刑通り懲役27年の判決を言い渡しました。

判決が言い渡された直後、法廷に男性が乱入して暴れ、取り押さえられました。

フジテレビ・平松秀敏解説副委員長と詳しく見ていきます。

榎並大二郎キャスター：

内田被告の判決公判なんですが、何者かが法廷に乱入し、一時休廷となる事態となりました。平松さん、何があったんですか？

平松秀敏解説副委員長：

前代未聞だと思います。榎並さん、裁判所に行ったことありますか？

榎並大二郎キャスター：

傍聴したことありますが、厳重に警備が敷かれているといいますか、にわかに乱入ということはあり得ないなと思います。

平松秀敏解説副委員長：

私も何度も、傍聴席にいる何者かが暴言を吐いたり、突然暴れたりして身柄を拘束されてつまみ出される、排除されるケースは見たことはあるんですけど、外部から不審者が中に入って暴れるというのはなかなか聞いたことがない。しかも今回は、全国的に社会問題化しているぐらいの重要な裁判ですから、警備は当然、厳重になっている。しかも今回の裁判は傍聴券の対象事件といって、傍聴券の抽選があって、それに当選した人物しか入れない。ということは入退廷する時に本人確認が徹底しているんです。そんな中、その警備の人たちをかいくぐって法廷の中に入っていったというのは本当に前代未聞だと思いますし、しかも、どうも傍聴席の柵を乗り越えて法廷の中に入り込んで、裁判官の近くまで近寄っているということなので、あまり聞かないケースだと思います。

遠藤玲子キャスター：

乱入した男は「懲役27年なんて生ぬるい」といった発言もありましたが、注目された判決。殺人などの罪に問われている内田梨瑚被告に対し、旭川地裁は求刑どおり懲役27年を言い渡しました。

山崎夕貴キャスター：

求刑どおりの判決となりましたが、これはどう見たらいいですか？

平松秀敏解説副委員長：

求刑の際にも話したと思うんですが、今回の求刑というのが、かなり検察側が計算した求刑なんですね。論告の中で検察側はあえて、無期懲役もあり得るような悪質なケースだと。ただ、他の事例、同じような事件と比べたうえで、共犯者の女が懲役23年の刑が確定しているので、共犯者の女とのバランスをとった。そうすると懲役27年だよという求刑の仕方をしている。今回はそのうえで裁判官と裁判員が、内田被告に有利な事情、くむべき事情があるのかという判断をしたと思うんですよ。ところがやっぱり内田被告に有利な事情というのは見当たらなかったと思うんです。そもそもが、内田被告は明確な反省の言葉を述べていないし、謝罪の言葉もない。しかも、やったことがかなり悪質。女子高校生を暴行して全裸にして、橋の上から突き落として殺害しているというかなり悪質なケースであると。しかも被害者のご遺族の処罰感情がすごく激しいので、そう考えると裁判員と裁判官も懲役27年から軽減する、減刑する、軽くするという選択肢はなかったんだと思いますね。

遠藤玲子キャスター：

改めて、裁判では「殺人の実行行為の有無」「殺意の有無」の2つが争点となりました。

山崎夕貴キャスター：

この「実行行為」に関しては、内田被告は否認していますが、裁判所はどう認定したということですか？

平松秀敏解説副委員長：

先ほど入ってきた情報なんですが、「肩甲骨あたりを両手で押した」というような主張もあったんですが、裁判所としては認定をしなかった。「内田被告が肩甲骨を押したとは認定しないことにした」と。どういうことかというと、被害者の少女を、橋の上から飛び降りる、そういう方向に追い込んでいって、事実上殺害したんだと、そういうような認定をしたんだということだと思いますね。

榎並大二郎キャスター：

内田被告の控訴の可能性はどうなんでしょうか？

平松秀敏解説副委員長：

通常であれば起訴内容を認めていないので控訴すると思うんですが、最終意見陳述で「反省・謝罪・償いの日々を送ります」という発言があったので、場合によっては懲役27年の判決を受け止める可能性はあるんじゃないかなという気がしますね。