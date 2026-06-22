【祝・新作決定】新作アニメ作成で話題！伝説のホラー『ひぐらしのなく頃に』を漫画で全巻一気読み！ 読むべき順にご紹介
SNSなどで突如トレンド入りした、『ひぐらしのなく頃に』の新作アニメ制作決定のニュース。「名前はよく聞くけれど、実はどんなお話かよく知らない…」という方も多いのではないでしょうか？
ひぐらしのなく頃に昼壊し編
本作は、のどかな村を舞台に巻き起こる謎と、そこから始まるスリリングな展開が多くの人を虜にしてきた伝説的なサスペンス作品です。謎を提示する「出題編」と、事件の真相が明かされる「解答編」によって構成されています。
今回は漫画版を読むべき順にご紹介！ アニメが始まる前に原作もチェックしてみてはいかがでしょうか？
■出題編
■ひぐらしのなく頃に 鬼隠し編
価格：770円(Kindle Unlimitedなら0円！)
ひぐらしのなく頃に 鬼隠し編
寒村・雛見沢で楽しく生活していた少年・前原圭一は、平和なこの村で起きたバラバラ殺人の事を知る。そしてその事件は、「オヤシロさまの祟り」と呼ばれる奇怪な連続怪死事件に繋がっていたのだった…。
謎と恐怖でネット界を揺るがした同人ノベルゲーム、そのプロローグ・シナリオの「鬼隠し編」をコミック化!!
■ひぐらしのなく頃に 綿流し編
価格：770円
ひぐらしのなく頃に 綿流し編
昭和58年初夏、雛見沢に越してきた少年・前原圭一は、園崎魅音を始め級友達と楽しい日常を送っていた。だがある日彼は、その村で毎年祭りの日に「一人が死に一人が消える」という連続怪死事件が起きている事実を知る。偶然か、陰謀か。…それとも祟り!? 戦慄の超話題ノベルゲーム『ひぐらしのなく頃に 綿流し編』を完全コミック化！ 惨劇が今幕を開ける――。
■ひぐらしのなく頃に 祟殺し編
価格：770円
ひぐらしのなく頃に 祟殺し編
祟りか、それとも――。
都会から寒村・雛見沢に引っ越してきた少年前原圭一は、その村で毎年6月に行われる「綿流し」と呼ばれる祭りの日に、連続して起こっている殺人事件の存在を知る。一人が死に、一人が消える怪奇。自分にはまったく関係ないと思っていたその事件は…。
ネットを中心に爆発的に人気が広がった革命的ノベルゲーム「ひぐらしのなく頃に」。トラップ大好きないたずらっ子・沙都子と主人公・圭一を中心に描かれる、原作の第三章にあたる「祟殺し編」を鈴木次郎がコミック化！
■ひぐらしのなく頃に 暇潰し編
価格：770円
ひぐらしのなく頃に 暇潰し編
雛見沢で起こる惨劇の数々。全ては定められた運命!?
昭和53年初夏、誘拐された建設大臣の孫の手掛かりを求めて、警視庁公安部の赤坂衛が訪れた雛見沢。そこで赤坂は未来を予知する不思議な少女、古手梨花と出会う。「ひぐらし」の惨劇はここから始まる――…。
■解答編
■ひぐらしのなく頃に解 目明し編
価格：770円(Kindle Unlimitedなら0円！)
ひぐらしのなく頃に解 目明し編
舞台は昭和57年。双子の妹という事で忌むべき存在だった園崎詩音は、園崎家頭首の意向に背き興宮の街に戻ってくる。詩音を襲う不安と孤独。だがそんな彼女の前に一人の少年が現れる。彼の名は北条悟史。悟史との出会いが詩音の運命を大きく変えていくのだった！ 「ひぐらしのなく頃に 綿流し編」で語られなかった謎が、今明かされていく――!!
■ひぐらしのなく頃に解 罪滅し編
価格：770円(Kindle Unlimitedなら0円！)
ひぐらしのなく頃に解 罪滅し編
昭和58年初夏、雛見沢。圭一が転校してきて間もない頃。幸せに満ちた日々の裏側で、竜宮レナは、仲間も知らない秘密に苦しんでいた……。
惨劇に隠された真相を描く「ひぐらしのなく頃に解」シリーズ。その中でも最大の転回点となる「罪滅し編」が、ここにスタート!!
■ひぐらしのなく頃に解 皆殺し編
価格：790円(Kindle Unlimitedなら0円！)
ひぐらしのなく頃に解 皆殺し編
幾度となく繰り返す昭和58年6月。そして、繰り返されてきた惨劇。血に彩られ深い絶望に満ちたこの雛見沢で、運命という牢獄に閉じ込められた一人の少女・古手梨花。彼女は再び決意する。運命を打ち破るために、もう一度戦う！
「ひぐらし」の世界を支配するルールが明かされ、謎に満ちた物語の深奥に迫る「皆殺し編」、遂に開幕！
■ひぐらしのなく頃に解 祭囃し編
価格：770円(Kindle Unlimitedなら0円！)
ひぐらしのなく頃に解 祭囃し編
時は遥かに遡る。ごく普通の少女・田無美代子は、事故で両親を失ってしまう。孤児院へ行った美代子を待っていたのは凄惨な虐待だった。そしてそこから、昭和58年6月の雛見沢へ至る、運命の扉が開かれていく……。
「ひぐらしのなく頃に」シリーズの完結編がついにスタート。すべての謎が明かされる――!!
■番外編
■ひぐらしのなく頃に 昼壊し編
価格：770円
ひぐらしのなく頃に 昼壊し編
雛見沢に伝わる秘宝・フワラズの勾玉のせいで、レナが恋に落ちてしまった!!
果たして、レナの恋のお相手は…。暴走するレナ、助けようとする圭一たち、役に立たない羽入!!
竜騎士07原作による、やりたい放題「ひぐらし」コメディ編!!
■ひぐらしのなく頃に礼 賽殺し編
価格：810円
ひぐらしのなく頃に礼 賽殺し編
昭和58年夏、運命に打ち勝った古手梨花は、理想の世界を仲間達と満喫していた。しかし不慮の事故により、またしても違うカケラに飛ばされてしまう。その世界は鷹野も入江もおらず、悟史が健在である、かつて経験したことのない世界だった。梨花は、元の世界に戻れるのか!?
梨花の長い旅路の意味を問い直す、竜騎士07原作の痛切なる「ひぐらし」アフターストーリー!!
※本ページで紹介する情報は、2026年6月22日12時現在のものです。
ひぐらしのなく頃に昼壊し編
本作は、のどかな村を舞台に巻き起こる謎と、そこから始まるスリリングな展開が多くの人を虜にしてきた伝説的なサスペンス作品です。謎を提示する「出題編」と、事件の真相が明かされる「解答編」によって構成されています。
■出題編
■ひぐらしのなく頃に 鬼隠し編
価格：770円(Kindle Unlimitedなら0円！)
ひぐらしのなく頃に 鬼隠し編
寒村・雛見沢で楽しく生活していた少年・前原圭一は、平和なこの村で起きたバラバラ殺人の事を知る。そしてその事件は、「オヤシロさまの祟り」と呼ばれる奇怪な連続怪死事件に繋がっていたのだった…。
謎と恐怖でネット界を揺るがした同人ノベルゲーム、そのプロローグ・シナリオの「鬼隠し編」をコミック化!!
■ひぐらしのなく頃に 綿流し編
価格：770円
ひぐらしのなく頃に 綿流し編
昭和58年初夏、雛見沢に越してきた少年・前原圭一は、園崎魅音を始め級友達と楽しい日常を送っていた。だがある日彼は、その村で毎年祭りの日に「一人が死に一人が消える」という連続怪死事件が起きている事実を知る。偶然か、陰謀か。…それとも祟り!? 戦慄の超話題ノベルゲーム『ひぐらしのなく頃に 綿流し編』を完全コミック化！ 惨劇が今幕を開ける――。
■ひぐらしのなく頃に 祟殺し編
価格：770円
ひぐらしのなく頃に 祟殺し編
祟りか、それとも――。
都会から寒村・雛見沢に引っ越してきた少年前原圭一は、その村で毎年6月に行われる「綿流し」と呼ばれる祭りの日に、連続して起こっている殺人事件の存在を知る。一人が死に、一人が消える怪奇。自分にはまったく関係ないと思っていたその事件は…。
ネットを中心に爆発的に人気が広がった革命的ノベルゲーム「ひぐらしのなく頃に」。トラップ大好きないたずらっ子・沙都子と主人公・圭一を中心に描かれる、原作の第三章にあたる「祟殺し編」を鈴木次郎がコミック化！
■ひぐらしのなく頃に 暇潰し編
価格：770円
ひぐらしのなく頃に 暇潰し編
雛見沢で起こる惨劇の数々。全ては定められた運命!?
昭和53年初夏、誘拐された建設大臣の孫の手掛かりを求めて、警視庁公安部の赤坂衛が訪れた雛見沢。そこで赤坂は未来を予知する不思議な少女、古手梨花と出会う。「ひぐらし」の惨劇はここから始まる――…。
■解答編
■ひぐらしのなく頃に解 目明し編
価格：770円(Kindle Unlimitedなら0円！)
ひぐらしのなく頃に解 目明し編
舞台は昭和57年。双子の妹という事で忌むべき存在だった園崎詩音は、園崎家頭首の意向に背き興宮の街に戻ってくる。詩音を襲う不安と孤独。だがそんな彼女の前に一人の少年が現れる。彼の名は北条悟史。悟史との出会いが詩音の運命を大きく変えていくのだった！ 「ひぐらしのなく頃に 綿流し編」で語られなかった謎が、今明かされていく――!!
■ひぐらしのなく頃に解 罪滅し編
価格：770円(Kindle Unlimitedなら0円！)
ひぐらしのなく頃に解 罪滅し編
昭和58年初夏、雛見沢。圭一が転校してきて間もない頃。幸せに満ちた日々の裏側で、竜宮レナは、仲間も知らない秘密に苦しんでいた……。
惨劇に隠された真相を描く「ひぐらしのなく頃に解」シリーズ。その中でも最大の転回点となる「罪滅し編」が、ここにスタート!!
■ひぐらしのなく頃に解 皆殺し編
価格：790円(Kindle Unlimitedなら0円！)
ひぐらしのなく頃に解 皆殺し編
幾度となく繰り返す昭和58年6月。そして、繰り返されてきた惨劇。血に彩られ深い絶望に満ちたこの雛見沢で、運命という牢獄に閉じ込められた一人の少女・古手梨花。彼女は再び決意する。運命を打ち破るために、もう一度戦う！
「ひぐらし」の世界を支配するルールが明かされ、謎に満ちた物語の深奥に迫る「皆殺し編」、遂に開幕！
■ひぐらしのなく頃に解 祭囃し編
価格：770円(Kindle Unlimitedなら0円！)
ひぐらしのなく頃に解 祭囃し編
時は遥かに遡る。ごく普通の少女・田無美代子は、事故で両親を失ってしまう。孤児院へ行った美代子を待っていたのは凄惨な虐待だった。そしてそこから、昭和58年6月の雛見沢へ至る、運命の扉が開かれていく……。
「ひぐらしのなく頃に」シリーズの完結編がついにスタート。すべての謎が明かされる――!!
■番外編
■ひぐらしのなく頃に 昼壊し編
価格：770円
ひぐらしのなく頃に 昼壊し編
雛見沢に伝わる秘宝・フワラズの勾玉のせいで、レナが恋に落ちてしまった!!
果たして、レナの恋のお相手は…。暴走するレナ、助けようとする圭一たち、役に立たない羽入!!
竜騎士07原作による、やりたい放題「ひぐらし」コメディ編!!
■ひぐらしのなく頃に礼 賽殺し編
価格：810円
ひぐらしのなく頃に礼 賽殺し編
昭和58年夏、運命に打ち勝った古手梨花は、理想の世界を仲間達と満喫していた。しかし不慮の事故により、またしても違うカケラに飛ばされてしまう。その世界は鷹野も入江もおらず、悟史が健在である、かつて経験したことのない世界だった。梨花は、元の世界に戻れるのか!?
梨花の長い旅路の意味を問い直す、竜騎士07原作の痛切なる「ひぐらし」アフターストーリー!!
※本ページで紹介する情報は、2026年6月22日12時現在のものです。