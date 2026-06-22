【7月13日まで】早川書房の名作がセールに！『プロジェクト・ヘイル・メアリー』『三体』などSF名著5選を紹介
日常を忘れさせてくれるような、圧倒的な「未知のワクワク」に溺れてみませんか？
三体
ただいまAmazonでは、本好きなら見逃厳禁の「早川書房セール」が絶賛開催中。普段はちょっとお高めのハヤカワ文庫・単行本がお得にゲットできる奇跡のタイミングです。
今回ピックアップしたのは、古典的名作『月は無慈悲な夜の女王』から、小川哲さんの名作『火星の女王』、そして現代SFの頂点たち。このチャンスにまとめ買いして、至高の読書タイムを始めましょう！
■プロジェクト・ヘイル・メアリー 上
価格：990円(40％OFF！)
プロジェクト・ヘイル・メアリー 上
ライアン・ゴズリング主演、2026年3月公開の映画原作！
未知の物質によって太陽に異常が発生、氷河期に突入しつつある地球。ひとり宇宙へ飛び立った男は、人類を救うミッションに挑む！地球上の全生命滅亡まで30年、人類の命運を賭けた一大プロジェクトに挑む宇宙飛行士の奮闘を描く、極限のエンターテインメント！
■火星の人〔新版〕 上
価格：660円(50％OFF！)
火星の人〔新版〕 上
有人火星探査が開始されて３度目のミッションは、猛烈な砂嵐によりわずか６日目にして中止を余儀なくされた。だが、不運はそれだけで終わらない。火星を離脱する寸前、折れたアンテナがクルーのマーク・ワトニーを直撃、彼は砂嵐のなかへと姿を消した。ところが――。奇跡的にマークは生きていた!? 不毛の惑星に一人残された彼は限られた食料・物資、自らの技術・知識を駆使して生き延びていく。映画「オデッセイ」原作。
■三体
価格：798円(50％OFF！)
三体
物理学者の父親を文化大革命で惨殺された科学者・葉文潔。彼女の絶望がすべての始まりだった……。Netflix版ドラマ3月配信決定。
■月は無慈悲な夜の女王
価格：880円(26％OFF！)
月は無慈悲な夜の女王
2076年7月4日、圧政に苦しむ月世界植民地は、地球政府に対し独立を宣言した！ 流刑地として、また資源豊かな植民地として、月は地球から一方的に搾取され続けてきた。革命の先頭に立ったのはコンピュータ技術者マニーと、自意識を持つ巨大コンピュータのマイク。だが、一隻の宇宙船も、一発のミサイルも持たぬ月世界人が、強大な地球に立ち向かうためには……ヒューゴー賞受賞に輝くハインライン渾身の傑作SF巨篇。
■火星の女王
価格：1045円(50％OFF！)
火星の女王
NHKドラマ化原作、火星と地球をめぐる壮大なヒューマンドラマ
地球外知的生命の探求のために人生をかけて火星にやってきた生物学者のリキ・カワナベは、とある重大な発見をする。いっぽう火星生まれの少女、リリ−Ｅ１１０２は、地球へに観光を夢みて遠心型人工重力施設に通っていた。様々な人の想いが交錯する人間ドラマ。
※本ページで紹介する情報は、2026年6月22日12時現在のものです。
三体
ただいまAmazonでは、本好きなら見逃厳禁の「早川書房セール」が絶賛開催中。普段はちょっとお高めのハヤカワ文庫・単行本がお得にゲットできる奇跡のタイミングです。
今回ピックアップしたのは、古典的名作『月は無慈悲な夜の女王』から、小川哲さんの名作『火星の女王』、そして現代SFの頂点たち。このチャンスにまとめ買いして、至高の読書タイムを始めましょう！
価格：990円(40％OFF！)
プロジェクト・ヘイル・メアリー 上
ライアン・ゴズリング主演、2026年3月公開の映画原作！
未知の物質によって太陽に異常が発生、氷河期に突入しつつある地球。ひとり宇宙へ飛び立った男は、人類を救うミッションに挑む！地球上の全生命滅亡まで30年、人類の命運を賭けた一大プロジェクトに挑む宇宙飛行士の奮闘を描く、極限のエンターテインメント！
■火星の人〔新版〕 上
価格：660円(50％OFF！)
火星の人〔新版〕 上
有人火星探査が開始されて３度目のミッションは、猛烈な砂嵐によりわずか６日目にして中止を余儀なくされた。だが、不運はそれだけで終わらない。火星を離脱する寸前、折れたアンテナがクルーのマーク・ワトニーを直撃、彼は砂嵐のなかへと姿を消した。ところが――。奇跡的にマークは生きていた!? 不毛の惑星に一人残された彼は限られた食料・物資、自らの技術・知識を駆使して生き延びていく。映画「オデッセイ」原作。
■三体
価格：798円(50％OFF！)
三体
物理学者の父親を文化大革命で惨殺された科学者・葉文潔。彼女の絶望がすべての始まりだった……。Netflix版ドラマ3月配信決定。
■月は無慈悲な夜の女王
価格：880円(26％OFF！)
月は無慈悲な夜の女王
2076年7月4日、圧政に苦しむ月世界植民地は、地球政府に対し独立を宣言した！ 流刑地として、また資源豊かな植民地として、月は地球から一方的に搾取され続けてきた。革命の先頭に立ったのはコンピュータ技術者マニーと、自意識を持つ巨大コンピュータのマイク。だが、一隻の宇宙船も、一発のミサイルも持たぬ月世界人が、強大な地球に立ち向かうためには……ヒューゴー賞受賞に輝くハインライン渾身の傑作SF巨篇。
■火星の女王
価格：1045円(50％OFF！)
火星の女王
NHKドラマ化原作、火星と地球をめぐる壮大なヒューマンドラマ
地球外知的生命の探求のために人生をかけて火星にやってきた生物学者のリキ・カワナベは、とある重大な発見をする。いっぽう火星生まれの少女、リリ−Ｅ１１０２は、地球へに観光を夢みて遠心型人工重力施設に通っていた。様々な人の想いが交錯する人間ドラマ。
※本ページで紹介する情報は、2026年6月22日12時現在のものです。