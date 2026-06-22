亀梨和也とアサヒ空想開発局がコラボ、“美しいビール”作りに挑戦
アサヒビール株式会社は、新商品テスト販売サイト「アサヒ空想開発局」にてアーテ ィストの亀梨和也と共同で、コラボビール『KAME BEER』を開発する。
「アサヒ空想開発局」ではこれまで、コラボレーション第１弾として江頭 2:50と共同開発した『アサヒ EGA BEER』を発売。2025年９月の数量限定販売時には大好評を博し、2026年６月には販路を拡大し数量限定で全国発売。そして今回、コラボレーション第２弾として、亀梨和也との共同開発が決定した。
なお、今回は開発密着動画を亀梨和也公式 YouTube チャンネルで公開。亀梨和也が久しぶりのソムリエ姿でビールのテイスティングを行ったり、味も見た目も美しい「美しいビール」というコラボ商品のコンセプトを決定したり、珍しいビールの色をリクエストしたりと共同開発の様子がたっぷり。さらには、「画伯」と呼ばれる亀梨和也さんがイラストに挑戦する模様も。
その他、商品開発の様子はアサヒ空想開発局公式Xからも発信。また、今後はグッズの発売も予定している。
今回のコラボにあたり、亀梨和也は、「この度、アサヒさんとご一緒に、オリジナルのビールをつくらせていただくことになりました。 まさか自分がビールづくりに携わらせていただける日が来るなんて、本当に夢のようです。 自分自身が心から『飲みたい』と思える味わいを追求しながら、 皆さまの毎日のひとときに少しでも華を添えられるような一本を目指して、楽しみながらつくっていきたいと思います。 完成を楽しみにしていてください」とコメントしている。
「アサヒ空想開発局」ではこれまで、コラボレーション第１弾として江頭 2:50と共同開発した『アサヒ EGA BEER』を発売。2025年９月の数量限定販売時には大好評を博し、2026年６月には販路を拡大し数量限定で全国発売。そして今回、コラボレーション第２弾として、亀梨和也との共同開発が決定した。
その他、商品開発の様子はアサヒ空想開発局公式Xからも発信。また、今後はグッズの発売も予定している。
今回のコラボにあたり、亀梨和也は、「この度、アサヒさんとご一緒に、オリジナルのビールをつくらせていただくことになりました。 まさか自分がビールづくりに携わらせていただける日が来るなんて、本当に夢のようです。 自分自身が心から『飲みたい』と思える味わいを追求しながら、 皆さまの毎日のひとときに少しでも華を添えられるような一本を目指して、楽しみながらつくっていきたいと思います。 完成を楽しみにしていてください」とコメントしている。