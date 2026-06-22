水泳の授業で児童の安全を確保するため、命を守るスペシャリストが6月22日から、高知市内の小学校で監視員として子どもたちを見守っています。



■先生

「バディ」

■子どもたち

「オー！」



先生の指導のもと、水泳授業に取り組む子どもたち。

すぐそばで見守っているのは救命救助のスペシャリストである消防職員です。



■高知市消防局・足達 弘さん

「見落としがないように。全体が見渡せるような位置で、いち早く察知できるような形で、監視業務をさせてもらっている」





この取り組みは、2024年7月に長浜小の男子児童が水泳の授業中に溺れて亡くなった事故を踏まえ、子どもたちの安全を守りたいと高知市消防局が市の教育委員会に提案。6月22日から高知市内の公立小学校で初めて導入されました。このうち、一宮小学校では、総合指令課の足達弘主査が監視員を担当。教員が指導に集中できるよう、足達さんは全体が見渡せる位置を意識しながら子どもたちを見守っていました。■足達さん「先生方は教えるという事も並行してやられていますので、自分が監視に集中することで、より先生方も安心して教える事に集中していただけたらなと思っております」授業のあと、足達さんは、学校が作った緊急時対応マニュアルについて校長と話し合い、AEDの設置場所や保護者への連絡などについて消防職員の視点でアドバイスを送っていました。■一宮小学校 岡本 政則校長「監視役として来ていただくことに対して、大変安心感があるというかそういう風な印象をうけました。監視の仕方とか様々な学校の設備のことも含めてご示唆いただきましたので、消防の方の来ていただく機会を持って学校の今していることはいいのかどうなのかっていうことも教えていただける機会になればいいかなと」■足達さん「まだ始まったばかりで、手探りな部分もありますが、教員の方々と協力して、子どもたちが安心して（水泳）授業に取り組めるように尽力していけたら」高知市消防局では今後、市内の公立小学校のうち33校を対象に日程を調整し、水泳授業に臨む子どもたちの安全を守っていきたいとしています。