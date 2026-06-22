テレ東新ドラマ『一緒にごはんをたべるだけ』OPはOffo tokyo、EDはThis is LASTの楽曲に【プロフィール＆コメント】
テレビ東京は7月2日から、新ドラマ『一緒にごはんをたべるだけ』（毎週木曜 深0：00）を放送する。22日までに楽曲が発表された。
【写真】豪華！食×不倫ドラマに出演するキャスト
原作は、大町テラス氏による同名作（講談社／「コミックDAYS」所載）。不倫というセンシティブなテーマを通して人間の感情を描いている。
料理講師として働く澤田タキは、料理に興味がなく、美味しいと言わない夫との日々に虚しさを抱えていた。一方、家庭で続く「冷凍食品」の食事の日々や、娘に手料理を食べさせたいがそれを妻が受け入れてくれないことにもどかしい思いをしている斎藤レイ。そんな食事について満たされない日々を送る既婚者同士の男女が、仕事を通じて出会い、一緒にごはんを作り、一緒に食べて、互いの気持ちを満たしていくという物語。タキは早見あかり、レイは伊藤健太郎が演じ、それぞれテレ東ドラマ初主演となる。
オープニングテーマはOffo tokyoの「Darlin'」、エンディングテーマはThis is LAST の「Paradox」に決まった。
■Offo tokyo プロフィール
2019年下北沢にてクリエイター集団 "Offo" が結成。21年夏、音楽にフォーカスしたユニット "Offo tokyo" として Hiira（Vo）・Shota Kaya（Gt & Sax）・Seiya Ozaki（Keys）・Nemo（DJ）の、3人＋猫1匹の現メンバーでの活動がスタート。シティポップに、ソウル・ロック・ヒップホップの要素を組み合わせたサウンドトラックに、ドライともウェットともつかないアンニュイで独特な歌声が絶妙に混ざり合い、生まれた、New Urban Jpop。25年2月にメジャーデビューデジタルシングル『Your Song』をリリース、さらにテレビドラマEDテーマに起用され、全国のラジオ30局にてパワープレイ・推薦曲に選曲された。
■Offo tokyo コメント
この度は「一緒にごはんをたべるだけ」のオープニングテーマに「Darlin'」を選んでいただき、とても光栄です。何気ない時間の中で生まれる喜びやすれ違い、言葉に出来ない後ろめたさや葛藤。登場人物たちの揺れ動く感情にそっと寄り添い、作品を彩る存在として楽曲を届けられたら嬉しいです。
■This is LAST プロフィール
千葉県柏市発のロックバンド。メンバーは、菊池陽報（Vo, G）、鹿又輝直（Dr）。赤裸々な実体験を綴った歌詞がティーンの絶大な支持を集める。フェス等では高い集客力を誇り、今年10/15に初の日本武道館 単独公演を控える。チケットは即日完売。2023年3月にABEMA「花束とオオカミちゃんには騙されない」の挿入歌「#情とは」がバイラルヒット、2025年にはドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（TBS）の主題歌「シェイプシフター」は大きな話題となった。
■This is LAST コメント
この度、エンディングテーマとして「Paradox」を書き下ろしました。「間違っていると分かっているのに」「正しい答えは知っているのに」、それでも割り切れない本音と現実の狭間で苦しくなる心を描いた楽曲です。ドラマの中でタキとレイが言えない秘密や痛みを持ち寄りながら、一緒にご飯を食べることで心の空腹を満たし合うように。この曲が現実と本心のパラドックスの中で歪な日々を生きる誰かの心に寄り添うものになれば嬉しいです。
【写真】豪華！食×不倫ドラマに出演するキャスト
原作は、大町テラス氏による同名作（講談社／「コミックDAYS」所載）。不倫というセンシティブなテーマを通して人間の感情を描いている。
料理講師として働く澤田タキは、料理に興味がなく、美味しいと言わない夫との日々に虚しさを抱えていた。一方、家庭で続く「冷凍食品」の食事の日々や、娘に手料理を食べさせたいがそれを妻が受け入れてくれないことにもどかしい思いをしている斎藤レイ。そんな食事について満たされない日々を送る既婚者同士の男女が、仕事を通じて出会い、一緒にごはんを作り、一緒に食べて、互いの気持ちを満たしていくという物語。タキは早見あかり、レイは伊藤健太郎が演じ、それぞれテレ東ドラマ初主演となる。
■Offo tokyo プロフィール
2019年下北沢にてクリエイター集団 "Offo" が結成。21年夏、音楽にフォーカスしたユニット "Offo tokyo" として Hiira（Vo）・Shota Kaya（Gt & Sax）・Seiya Ozaki（Keys）・Nemo（DJ）の、3人＋猫1匹の現メンバーでの活動がスタート。シティポップに、ソウル・ロック・ヒップホップの要素を組み合わせたサウンドトラックに、ドライともウェットともつかないアンニュイで独特な歌声が絶妙に混ざり合い、生まれた、New Urban Jpop。25年2月にメジャーデビューデジタルシングル『Your Song』をリリース、さらにテレビドラマEDテーマに起用され、全国のラジオ30局にてパワープレイ・推薦曲に選曲された。
■Offo tokyo コメント
この度は「一緒にごはんをたべるだけ」のオープニングテーマに「Darlin'」を選んでいただき、とても光栄です。何気ない時間の中で生まれる喜びやすれ違い、言葉に出来ない後ろめたさや葛藤。登場人物たちの揺れ動く感情にそっと寄り添い、作品を彩る存在として楽曲を届けられたら嬉しいです。
■This is LAST プロフィール
千葉県柏市発のロックバンド。メンバーは、菊池陽報（Vo, G）、鹿又輝直（Dr）。赤裸々な実体験を綴った歌詞がティーンの絶大な支持を集める。フェス等では高い集客力を誇り、今年10/15に初の日本武道館 単独公演を控える。チケットは即日完売。2023年3月にABEMA「花束とオオカミちゃんには騙されない」の挿入歌「#情とは」がバイラルヒット、2025年にはドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（TBS）の主題歌「シェイプシフター」は大きな話題となった。
■This is LAST コメント
この度、エンディングテーマとして「Paradox」を書き下ろしました。「間違っていると分かっているのに」「正しい答えは知っているのに」、それでも割り切れない本音と現実の狭間で苦しくなる心を描いた楽曲です。ドラマの中でタキとレイが言えない秘密や痛みを持ち寄りながら、一緒にご飯を食べることで心の空腹を満たし合うように。この曲が現実と本心のパラドックスの中で歪な日々を生きる誰かの心に寄り添うものになれば嬉しいです。